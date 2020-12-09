آفاق تطوير التعاون التونسي الياباني محور لقاء رئيس الحكومة بوزير الخارجية الياباني

باب نات -

تحادث رئيس الحكومة هشام مشيشي ظهر اليوم الاربعاء 09 ديسمبر 2020 بقصر الحكومة بالقصبة مع وزير الخارجية الياباني موتيجي توشيميتسو الذي يؤدي زيارة عمل إلى تونس مصحوبا بوفد رفيع المستوى، وذلك في إطار جولة إفريقية.وأكد رئيس الحكومة بهذه المناسبة على متانة العلاقات التونسية اليابانية الضاربة في التاريخ باعتبار ان اليابان كانت من أول البلدان التي وقفت الى جانب تونس في مجهوداتها التنموية منذ الاستقلال.وشدٌد رئيس الحكومة على ضرورة تدعيم التعاون بين البلدين في مختلف المجالات وخاصة الاقتصادية مؤكدا استعداد بلادنا للتعاون مع الجانب الياباني للاستفادة من خبراته في شتى المجالات، كما عبر هشام مشيشي عن حرص تونس واستعدادها من أجل انجاح القمة الثامنة لمؤتمر طوكيو الدولي للتنمية بافريقيا "تيكاد 8".من جهته نوٌه وزير الخارجية الياباني موتيجي توشيميتسو بمتانة العلاقات بين البلدين مؤكدا أن زيارته تأتي في اطار التحضير للقمة الثامنة لمؤتمر طوكيو الدولي للتنمية بافريقيا "تيكاد 8" سنة 2022 التي ستحتضنها بلادنا والتي ستبحث آفاق تطوير التعاون الثلاثي اليابان-تونس-إفريقيا.