الخطوط الجوية القطرية تعلن عن رعاية لاعبة التنس أُنس جابر

بلاغ صحفي -

أعلنت الخطوط الجوية القطرية عن إبرام اتفاقية رعاية جديدة مع لاعبة التنس التونسية أُنس جابر. وستشهد هذه الشراكة تألّق شعار الخطوط الجوية القطرية على قميص اللاعبة المصنّفة ضمن رابطة محترفات التنس العالمية أُنس جابر خلال مشاركتها في بطولات التنس الكبرى خلال العام 2021.وقالت سلام الشوّا، نائب أول الرئيس للتسويق والاتصالات والإعلام في الخطوط الجوية القطرية: "يُسعدنا أن نرحّب بالنجمة التونسية أُنس جابر لتصبح سفيرةً لعلامتنا التجارية ضمن محفظتنا للرعاية الرياضية. وتعدّ أُنس لاعبة رياضية على قدرٍ عالٍ من الموهبة، ونتطلّع لتقديم كلّ الدعم لها في العام 2021، ومساعدتها لتصبح ضمن أفضل 30 لاعبة تنس على مستوى العالم".وقالت اللاعبة أُنس جابر: "أنا فخورة للغاية بأن أصبح سفيرة للعلامة التجارية للخطوط الجوية القطرية وبوصفي لاعبة تنس محترفة؛ فأنا أسافر على نحوٍ مستمرّ إلى مختلف أنحاء العالم، وتعدّ الخطوط الجوية القطرية أفضل شركة طيران أسافرعلى متن طائراتها. كما أنني أتطلّع على مدار العام القادم إلى الاستمتاع بالخدمات الرائعة والراحة التامّة التي تقدّمها الخطوط الجوية القطرية على رحلاتها".وُلدت أُنس جابر في قصر هلال في تونس، وهي تعدّ أفضل لاعبة تنس عربية على الإطلاق. وكانت أُنس قد بدأت مسيرتها في لعب التنس في سن الثالثة، وسرعان ما تطوّر أداؤها لتصبح واحدة من أكثر اللاعبات الواعدات في جيلها، حيث فازت ببطولة جونيور الفرنسية المفتوحة في عام 2011. ثم واصلت جابر نجاحها لتصبح بطلة وطنية وحطّمت عدداً كبيراً من الأرقام القياسية التي كان يحتفظ بها اللاعبون العرب في ما مضى. وفي وقت سابق من هذا العام بلغت جابر الدور ربع النهائي من بطولة أستراليا المفتوحة للتنس، إلى جانب الجولة الرابعة من بطولة فرنسا المفتوحة للتنس. وهي أول لاعبة تنس عربية تدخل تصنيف أفضل 40 لاعب على مستوى العالم، حيث تحتل أُنس حاليّاً المرتبة 31 ضمن التصنيف العالمي.وتربط الخطوط الجوية القطرية علاقات قوية مع تونس، حيث كانت قد أطلقت أولى رحلاتها إلى العاصمة التونسية عام 2005. وبسبب انتشار جائحة كوفيد-19؛ اضطرت الخطوط الجوية القطرية إلى تعليق خدماتها بشكلٍ مؤقت إلى تونس، بيد أنها كانت من أوائل الوجهات الإفريقية التي استأنفت الناقلة رحلاتها إليها في أفريقيا، حيث تسيّر حالياً ثلاث رحلات أسبوعيّاً إلى العاصمة التونسية.