تطوير العلاقات بين تونس وكل من فرنسا وايطاليا محور مجلس وزاري مضيق باشراف رئيس الحكومة

باب نات -

أشرف رئيس الحكومة هشام مشيشي بعد ظهر يوم الثلاثاء 08 ديسمبر 2020 بقصر الحكومة بالقصبة على مجلس وزاري مضيق خصّص للنظر في التعاون التونسي الفرنسي والتعاون التونسي الإيطالي.وأبرز رئيس الحكومة أن هذا المجلس يأتي للاعداد للزيارة المرتقبة التي سيجريها لكل من فرنسا وإيطاليا منتصف هذا الشهر في إطار الاستجابة لدعوات من الوزير الأول الفرنسي ورئيس مجلس الوزراء الإيطالي، منوها في هذا الإطار بعمق العلاقات الثنائية التي تجمع تونس مع كل من فرنسا وإيطاليا في العديد المجالات، فضلا عن احتضانهما لجالية تونسية مهمّة تساهم في إثراء العلاقة مع هذه الدول.وأشار هشام مشيشي إلى أنّه يجب العمل على إعطاء الدفع اللّازم للمشاريع والاستثمارات الفرنسية والإيطالية الكبرى في تونس والترفيع في نسق إنجازها بالنظر لحجمها وأهمية دورها في الدفع بالتنمية في هذا الظرف الإقتصادي الصعب الذي تشهده تونس، مضيفا أن بلادنا في حاجة اليوم لدعم ومساعدة كل أصدقائها خصوصا شركائها التقلديين.