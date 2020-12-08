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عبّو يدعو قيس سعيّد الي نشر الجيش ووضع سياسيين في الاقامة الجبرية

Publié le Mardi 08 Decembre 2020 - 16:01 قراءة: 1 د, 1 ث
باب نات - وجّه الثلاثاء 8 ديسمبر، الوزير السابق محمد عبّو، دعوة لرئيس الجمهورية قيس سعيّد إلى نشر قوات الجيش الوطني في مختلف مناطق البلاد.
وخلال استضافته في اذاعة شمس أف أم قال عبّو "أنا لست مع الانقلابات لكنني مع أن يستعمل رئيس الجمهورية كل الأجهزة التي تحت سلطته وأن يتصدّى للعصابات ولا يتركها تحكم في الدولة".
وتابع قائلا "لازم ناس تحس الي ثمة دولة وعلى رئيس الجمهورية بعد نشر قوات الجيش أن يتصل بوزير الداخلية لوضع سياسيين فاسدين في الاقامة الجبرية" مشيرا إلى أن ذلك أمر قانوني.


واعتبر محمد عبو أنه يجب أن يتم وضع هؤلاء تحت الاقامة الجبرية إلى حين عودة القضاة للعمل بوضوح ونزاهة.

وكان عبّو في بداية حواره حذّر من حركة النهضة وقلب تونس وائتلاف الكرامة واعتبر هذه الأطراف بمثابة العصابة التي تتحكّم في مفاصل الدولة.

كما جدّد اتهامته للنهضة وائتلاف الكرامة وقلب تونس بالفساد وأشار علي سبيل المثال إلى أن أحد قيادات ائتلاف الكرامة وزعيم حركة النهضة راشد الغنوشي وعدد من قيادات النهضة موضوع اثراء غير شرعي.

وقال "هؤلاء خطر على الدولة وغير قابلين للاصلاح وعلى الدولة أن تطبّق عليهم القانون" وتابع متحدّيا " اذا سمحنا لهم بالمواصلة سيدمرون الدولة لكن أبشرهم بأنهم سينهارون قريبا

الفيديو: الدقيقة 5.41






Commentaires


8 de 8 commentaires pour l'article 216518

Nouri  (Switzerland)  |Mardi 08 Decembre 2020 à 17h 15m |           
الفاشيين لا يؤمنون لا بالقرآن ولا بالدستور ولا بالقوانين ولا إنتخابات الفوضى والسجون والتعذيب والانقلابات هي منهجهم وتفجير القنابل على شعبهم هي لغتهم

Aziz75  (France)  |Mardi 08 Decembre 2020 à 16h 44m |           
قولك يحكم على نيتك الفاسدة. أنت و القومجيين و اليسارييأكبر من هدم البلاد و خربها. علمنيتكم الفاسدة، و المرؤضة،بمرض عضال لا ينفع معه العقار. نواياكم سوداء مثل قلوبكم. لست مع الإقلاب،و في قرارة نفسك تدعو له، و تتمنى حرب أهلية،بعد ما، تهرب و العائلة إلى فرنسا.

Ahmedmabrouk  (Luxembourg)  |Mardi 08 Decembre 2020 à 16h 37m |           
بديت نفهم علاش بن علي كان مسكر عليهم

Afarit  (Tunisia)  |Mardi 08 Decembre 2020 à 16h 35m |           
المفروض أن يبدأ بعبو ففساده زكم الأنوف
نذكره بصفقة الأكياس البلاستيكية للإسمنت لمن أعطاها لما كان وزيرا
هذا الرجل تجمعي بامتياز
https://www.dailymotion.com/video/xwpnk9

Ryan81  ()  |Mardi 08 Decembre 2020 à 16h 33m |           
هههههههههههه , تي هاو طلع مصوطي جملة , هذا كان وزير في الحكومة !!!!!

Karimyousef  (France)  |Mardi 08 Decembre 2020 à 16h 31m |           
البلاد في حاجة الى سلم و ليس في حاجة الى حرب.البلاد في حاجة الى امن وامان و ليس الى سجون.
.عبو في وضعية نقمة نفسية على الجميع

Karimyousef  (France)  |Mardi 08 Decembre 2020 à 16h 27m |           
Il perd la tête,il a besoin de soins psy.
Il ne s'en remet pas d'être démis de ses fonctions,il développe une haine pathologique.

Sly  (Tunisia)  |Mardi 08 Decembre 2020 à 16h 13m |           
يا عبو ظهرت فاشي كبير وم****ن



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