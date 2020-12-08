عبّو يدعو قيس سعيّد الي نشر الجيش ووضع سياسيين في الاقامة الجبرية

باب نات -

وجّه الثلاثاء 8 ديسمبر، الوزير السابق محمد عبّو، دعوة لرئيس الجمهورية قيس سعيّد إلى نشر قوات الجيش الوطني في مختلف مناطق البلاد.وخلال استضافته في اذاعة شمس أف أم قال عبّو "أنا لست مع الانقلابات لكنني مع أن يستعمل رئيس الجمهورية كل الأجهزة التي تحت سلطته وأن يتصدّى للعصابات ولا يتركها تحكم في الدولة".وتابع قائلا "لازم ناس تحس الي ثمة دولة وعلى رئيس الجمهورية بعد نشر قوات الجيش أن يتصل بوزير الداخلية لوضع سياسيين فاسدين في الاقامة الجبرية" مشيرا إلى أن ذلك أمر قانوني.واعتبر محمد عبو أنه يجب أن يتم وضع هؤلاء تحت الاقامة الجبرية إلى حين عودة القضاة للعمل بوضوح ونزاهة.وكان عبّو في بداية حواره حذّر من حركة النهضة وقلب تونس وائتلاف الكرامة واعتبر هذه الأطراف بمثابة العصابة التي تتحكّم في مفاصل الدولة.كما جدّد اتهامته للنهضة وائتلاف الكرامة وقلب تونس بالفساد وأشار علي سبيل المثال إلى أن أحد قيادات ائتلاف الكرامة وزعيم حركة النهضة راشد الغنوشي وعدد من قيادات النهضة موضوع اثراء غير شرعي.وقال "هؤلاء خطر على الدولة وغير قابلين للاصلاح وعلى الدولة أن تطبّق عليهم القانون" وتابع متحدّيا " اذا سمحنا لهم بالمواصلة سيدمرون الدولة لكن أبشرهم بأنهم سينهارون قريبا