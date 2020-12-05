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رئيس الجمهورية يمنح وسام الشرف للديوانة لعدد من الاطارات والضباط والأعوان

Publié le Samedi 05 Decembre 2020 - 13:11 قراءة: 0 د, 27 ث
باب نات - بمناسبة الذكرى 64 لتونسة الديوانة، أشرف رئيس الجمهورية قيس سعيد، صباح السبت 5 ديسمبر 2020 بقصر قرطاج، على موكب تولى خلاله منح المدير العام للديوانة، يوسف الزواغي، الصنف الثاني من وسام الجمهورية، كما منح وسام الشرف للديوانة لثلّة من الإطارات والضباط والأعوان.


الصنف الأوّل:

– العميد للديوانة إدريس الغربي
– النقيب للديوانة سارة بوسلامة

الصنف الثاني:
– الوكيل للديوانة بثينة الصيادي
– الوكيل للديوانة آمنة ساسي
العريف للديوانة عبد الكريم بن ميمون .

وحضر الموكب وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار السيد علي الكعلي.



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