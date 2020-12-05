رئيس الجمهورية يمنح وسام الشرف للديوانة لعدد من الاطارات والضباط والأعوان

باب نات -

الصنف الأوّل:

الصنف الثاني:

بمناسبة الذكرى 64 لتونسة الديوانة، أشرف رئيس الجمهورية قيس سعيد، صباح السبت 5 ديسمبر 2020 بقصر قرطاج، على موكب تولى خلاله منح المدير العام للديوانة، يوسف الزواغي، الصنف الثاني من وسام الجمهورية، كما منح وسام الشرف للديوانة لثلّة من الإطارات والضباط والأعوان.– العميد للديوانة إدريس الغربي– النقيب للديوانة سارة بوسلامة– الوكيل للديوانة بثينة الصيادي– الوكيل للديوانة آمنة ساسيالعريف للديوانة عبد الكريم بن ميمون .وحضر الموكب وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار السيد علي الكعلي.