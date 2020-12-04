وقفة احتجاجية في كلية الطب بتونس بعد وفاة طبيب اثر سقوطه من مصعد بمستشفى جندوبة

قامت المنظمة التونسية للاطباء الشبان بتنظيم وقفة احتجاجية في كلية الطب بتونس اليوم الجمعة 5 ديسمبر 2020 بعد وفاة طبيب مقيم في مستشفى جندوبة الجهوي مساء أمس الخميس نتيجة تعرّضه للسقوط من علوّ فاق عشرة أمتار جراء عطب في مصعدوطالب جاد الهنشيري في كلمته المسؤولين عن قطاع الصحة في تونس بالمغادرة نتيجة عجزهم عن القيام بأبسط مهامهم.كما انتقد ما يسود القطاع من عدم كفاءة وغياب أي روح للمسؤولية في صفوفهم موضحا إنه يتعيّن على مسؤولين غير قادرين حتى على حلّ اشكال مصعد معطّب المغادرة.واكد المتحدث أنّ هذه الوضعية مستمرة منذ سنوات 2016 وأنّ المسؤولين المحليين والجهويين وعلى المستوى المركزي على علم بهذا الأمر ولم يحرّكوا ساكنا.ودعا رئيس منظّمة الأطباء الشبان جاد الهنشيري إلى تحميل المسؤولية إلى الجميع بدءا من وزير الصحة، داعيا إلى محاسبتهم سياسيا وقضائيا.