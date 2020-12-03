مجلس نواب الشعب يشرع في مناقشة مشروع ميزانية وزارة الشباب والرياضة والادماج المهني

شرع مجلس نواب الشعب، مساء اليوم الخميس، في مناقشة مشروع ميزانية وزارة الشباب والرياضة والادماج المهني لسنة 2021، وذلك بحضور الوزير المكلف بالوزارة، كمال دقيش.وتم ضبط ميزانية الوزارة المعنية، وفق مشروع الميزانية لسنة 2021، بحوالي 984ر1757 مليون دينار موزعة على أقسام الادماج المهني والشباب والرياضة.وخصص قسم الادماج المهني بميزانية تقدر بـ 968 مليون دينار لترتفع بنسبة بلغت 4ر5 بالمائة مقارنة بالسنة المنقضية.واقترح مشروع الميزانية اعتمادات بقيمة 789 مليون دينار لقطاعي الشباب والرياضة.وقد تم تخصيص اعتمادات للنفقات ذات الصبغة التنموية بقيمة مالية تقدر بـ 525 مليون دينار بميزانية قطاع التكوين المهني والتشغيل.وتستأثر كتلة الاجور على نسبة 28ر73 بالمائة من ميزانية الوزارة التي سجلت تطورا طفيفا بنسبة 1.84 بالمائة في الاعتمادات المرصودة للشباب بالمقارنة مع سنة 2020 وتعتزم الوزارة حسب مشروع ميزانيتها لعام 2021 تهيئة دور الشباب واقتناء عدد من دور الشباب المتنقلة وإحداث مؤسسات ذات مركز إقامة بكل من قابس ومنوبة ومهدية ودار شباب بسوسة.وكان وزير الرياضة والشباب والادماج المهني كمال قديش أكد خلال جلسة استماع عقدت مؤخرا بالبرلمان،أن الوزارة ستعمل على رقمنة الهياكل الرياضية.