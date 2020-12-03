العلوي " الشواشي اظهر شجاعة في التّبرّؤ من خطاب عبّو الإقصائي ونقد شعوذة محمد عمار"

باب نات -

ثمن النائب عبد اللطيف العلوي في تدوينة عبر صفحته الرسمية على الفايسبوك خطاب الامين العام للتيار الديمقراطي غازي الشواشي على امواج اذاعة موزاييك.وقال العلوي "ان الشواشي اظهر شجاعة في التّبرّؤ من خطاب محمد عبّو الإقصائي ونقد شعوذة محمد عمار".وكان الشواشي قد صرح اليوم ، في حوار لموزاييك بأنه يجب تشريك جميع الأطراف في الحوار الوطني ، حتى الأطراف التي عليها تحفظات ، مشددا على ضرورة إيجاد طريقة لإنجاح هذا الحوار الذي يمثل مصلحة لتونس ، وفق تقديرهجدير بالذكر ان كلا من محمد عبو ومحمد عمار طالبا رئيس الجمهورية قيس سعيد باتخاذ قرار لمواجهة الفاسدين في البرلمان اعتمادا على الفصل 80 وتقرير محكمة المحاسبات.وكتب العلوي في صفحته الرسمية على الفايسبوك التدوينة التالية " كنت بصدد الاستماع إلى غازي الشواشي على إحدى الإذاعات.وضوح في الرّؤية وعقلانية ومسؤولية وشجاعة في التّبرّؤ من خطاب محمد عبّو الإقصائي ونقد شعوذة رئيس كتلته ليلة البارحة على قناة التاسعه.رجل يبني المشتركات ويتحدّث بعقل سياسي بعيد بسنوات ضوئيّة عن شلّة المراهقين النطّاطين.غازي الشّواشي بلبل يغرّد داخل سرب من البوم!"