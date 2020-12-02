لسعد اليعقوبي يمثل أمام إدارة القضايا الإجرامية من أجل تعطيل حرية العمل

يمثل الكاتب العام للجامعة العامة للتعليم الثانوي لسعد اليعقوبي اليوم الأربعاء 2 ديسمبر أمام الإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية بحي الخضراء لسماعه كمشتكى به.وقد صرّح الناطق الرسمي باسم النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية ببن عروس لاذاعة موزاييك ، أنّ مثول اليعقوبي أمام الادارة الفرعية للقضايا الاجرامية لسماعه، على خلفية شكاية كان رفعها ضده مجموعة من الأولياء من أجل تعطيل حرية العمل ومخالفة القرارات الصادرة ممن له السلطة ، وذلك اثر قرار نقابة التعليم الثانوي " حجب" اعداد التلاميذ " وعدم مد ادارات المعاهد بها .ومن جهته، كشف عضو الجامعة العامة للتعليم الثانوي فخري الصميطي أنّ اليعقوبي سيتم سماعه على خلفية شكوى كانت وزارة التربية قد تقدّمت بها زمن الوزير الأسبق حاتم بن سالم، وفحوى الشكوى اتهام الكاتب العام لجامعة الثانوي باتهام الوزارة بالفساد وتحديدا بسؤاله عن مصير ما يفوق الـ20مليارا من ميزانية وزارة التربية.