القيّمون يواصلون اعتصامهم...وينقلون احتجاجهم إلى القصبة

أعلن الكاتب العام للجامعة العامة للقيمين والقيمين العامين جمال الهاني في تصريح لاذاعة موزاييك يوم الثلاثاء 1 ديسمبر 2020 تواصل اعتصامهم في مقرّ وزارة التربية في ظلّ تواصل عدم التجاوب لمطالبهم من قبل سلطة الإشراف وتكرّر تأجيل جلسات التفاوض.كما تم إقرار يوم غضب واحتجاج في ساحة الحكومة بالقصبة اليوم لأربعاء مع تواصل مقاطعة الأعمال الادارية والبيداغوجية بما في ذلك الامتحانات اعدادا وانجازا.والمطلب الأساسي للجامعة هو تنفيذ محضر الاتفاق المبرم يوم 8 ماي 2018 والذي يتضمن عددا من المنح والساعات الإضافية والترقية الاستثنائية وكذلك تسوية وضعية الأعوان المعاقدين والبالغ عددهم 620 عونا متعاقدا.