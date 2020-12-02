   Chadia - يا حسن  

القيّمون يواصلون اعتصامهم...وينقلون احتجاجهم إلى القصبة

Publié le Mercredi 02 Decembre 2020 - 09:32 قراءة: 0 د, 28 ث
أعلن الكاتب العام للجامعة العامة للقيمين والقيمين العامين جمال الهاني في تصريح لاذاعة موزاييك يوم الثلاثاء 1 ديسمبر 2020 تواصل اعتصامهم في مقرّ وزارة التربية في ظلّ تواصل عدم التجاوب لمطالبهم من قبل سلطة الإشراف وتكرّر تأجيل جلسات التفاوض.

كما تم إقرار يوم غضب واحتجاج في ساحة الحكومة بالقصبة اليوم لأربعاء مع تواصل مقاطعة الأعمال الادارية والبيداغوجية بما في ذلك الامتحانات اعدادا وانجازا.


والمطلب الأساسي للجامعة هو تنفيذ محضر الاتفاق المبرم يوم 8 ماي 2018 والذي يتضمن عددا من المنح والساعات الإضافية والترقية الاستثنائية وكذلك تسوية وضعية الأعوان المعاقدين والبالغ عددهم 620 عونا متعاقدا.

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 216133



مشروع قانون المالية لسنة 2021

En continu

Toutes les news
.

الأربعاء 02 ديسمبر 2020 | 17 ربيع الثاني 1442
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
18:37 17:05 14:45 12:16 07:15 05:43
16°
 20° % 67 :الرطــوبة
تونــس 13°
5.1 كم/س
 :الــرياح
الأربعاءالخميسالجمعةالسبتالأحد
21°-1316°-1218°-1121°-1215°-9
  • Avoirs en devises
    22180,5

  • (1 dec)
  • Jours d'importation
    153
  •              1 € = 3,26249 DT        1$ =2,73529 DT
  • Solde Compte du Trésor   (1 dec)   175,7 MDT

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة