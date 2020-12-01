بعد فضيحة النفايات الايطالية، وزير البيئة يقيل رئيس ديوانه

باب نات -

أعلنت الثلاثاء 1 ديسمبر، وزارة البيئة عن اعفاء رئيس ديوان وزير البيئة، محمد حافظ الشريف دون ذكر أسباب هذا القرار.يذكر ان هذه الاقالة تأتي اثر التحقيق الاداريّ الذي أذن بفتحه مؤخرا وزير البيئة حولَ ملف النفايات القادمة من إيطاليا.وكانت الوزارة أكدت في بيان لها أنها لن تتوانى في اتّخاذ جميع الإجراءات القانونيّة والقضائيّة الجاري العملُ بها، وستواصل التنسيق القائم مع مصالح الديوانة التونسية للحد من أية محاولة للتلاعب بالإجراءات.تجدر الاشارة الي ان بعض المراقبين حملوا مسؤولية ملف النفايات لرئيس ديوان وزير الشؤون المحلية حافظ الشريف الذي اُتهم بالتغافل عن عديد الملفات المطروحة ورفض فتح ملفات الفساد وتقديمها للقضاء.