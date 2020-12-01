مجلس نواب الشعب يشارك عبر التواصل عن بعد في ورشة عمل إقليمية حول دور البرلمانات العربية في حماية حقوق كبار السن

باب نات -

شارك مجلس نواب الشعب صباح يوم الاثنين 30 نوفمبر 2020 عبر وسائل التواصل عن بعد في أعمال ورشة عمل إقليمية حول دور البرلمانات العربية في حماية حقوق كبار السن. وقد واكب فعاليات هذه الورشة السيدة أميرة شرف الدين رئيسة لجنة شؤون المرأة والأسرة و الطفولة و الشباب و المسنين و السيدة نعيمة المنصوري مقررة اللجنة.وتهدف هذه الورشة التي تنظمها اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي اسيا (الاسكوا) بالشراكة مع جامعة الدول العربية والمكتب الإقليمي للدول العربية لصندوق الأمم المتحدة للسكان، الى تعميق الوعي بين البرلمانيين حول دورهم في حماية حقوق كبار السن في المنطقة العربية، إضافة الى تشجيع الحوار وتعزيز دور البرلمانات في هذا الشأن . كما تأتي في إطار تنفيذ الاستراتيجية العربية لكبار السن التي أقرتها القمة العربية في الجمهورية التونسية في مارس 2019.وبيّنت رئيسة لجنة شؤون المرأة والأسرة و الطفولة و الشباب و المسنين ومقررة اللجنة، أن تونس كانت سبّاقة في سنّ التشريعات الضرورية لحماية حقوق كبار السن والمحافظة عليها، ولاسيما من خلال القانون عدد 114 لسنة 1994 المتعلق بحماية المسنين. وأكّدتا ضرورة مواصلة هذا العمل في ظل التحديات الاقتصادية والصحية التي تعيشها بلادنا اليوم. كما أشارتا الى أهمية التسريع بسن "مجلة كبار السن" التي ستكون من أهم الأسس التشريعية الرامية الى مناصرة قضايا المسننين وتحقيق نقلة نوعية في تدعيم حقوق كبار السن وحمايتها وتفعيلها. وأضافتا أن هذه المجلة التي ستعنى بهذه الفئة ستكون الأولى من نوعها في العالم، وتطرقتا في هذا الصدد الى أهمية التنصيص فيها على وقاية كبار السن من كل مخاطر العنف والتهديدات .