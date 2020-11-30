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منظمة البوصلة "الصافي سعيد من اكثر النواب تغيبا"

Publié le Lundi 30 Novembre 2020 - 18:33 قراءة: 0 د, 28 ث
تحدثت المديرة التنفيذية لمنظمة البوصلة نسرين جلالية في حوار ببرنامج " ميدي شو" الذي يبث عبر امواج اذاعة " موزاييك" اليوم الاثنين 30 نوفمبر عن أكثر ثلاثة نواب تغيّبا عن الجلسات العامة بالبرلمان، خلال الدورة البرلمانية الأولى.

وافادت جلالية، إنّ أكثر ثلاثة نواب تغيّبا هم محمد كمال الحمزاوي والصافي سعيد وماهر مذيوب كما أوضحت أن أكثر الكتل تغيّبا هي الإصلاح وقلب تونس وتحيا تونس.


وفي المقابل تحدثت المديرة التنفيذية لمنظمة البوصلة عن الكتل الاكثر حضورا قائلة ان كتل الدستوري الحر والنهضة والكتلة الوطنية أكثر الكتل حضورا بالجلسات.



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