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بولبابه سالم : طريق الحرير هو الحل لكن تونس تفتقد لقيادة شجاعة و سيادتها منقوصة

Publié le Dimanche 29 Novembre 2020 - 19:44 قراءة: 0 د, 42 ث
باب نات - قال الكاتب الصحفي و المحلل السياسي بولبابه سالم ان طريق الحرير هو الحل لأزمة تونس الاقتصادية لكن تونس تفتقد لقيادة شجاعة و سيادتها منقوصة و أضاف في تدوينة فيسبوكية ان توسعة ميناء جرجيس مثلا الذي وقعته تونس مع شركة صينية عملاقة في مجال البنية التحتية لم ينفذ بسبب ضغوطات خارجية ملمحا الى فرنسا ، و ذكر ان رئيس الوزراء الصيني قال خلال القمة الصينية الافريقية في بيكين سنة 2017 ان بعض الدول الافريقية لا تملك قرارها .


و كتب بولبابه سالم في صفحته على الفيسبوك :

"طريق الحرير
من يعطل مشروع توسعة ميناء جرجيس الذي امضته تونس مع الصين ؟
و لماذا قال رئيس وزراء الصين ان بعض الدول الافريقية التي وقعنا معها اتفاقيات لا تملك قرارها ؟ (كان ذلك في القمة الافريقية الصينية في بيكين سنة 2017)
نحن لا نملك السيادة و نفتقد قيادة شجاعة ."




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