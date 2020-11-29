بولبابه سالم : طريق الحرير هو الحل لكن تونس تفتقد لقيادة شجاعة و سيادتها منقوصة

باب نات -

"طريق الحرير

من يعطل مشروع توسعة ميناء جرجيس الذي امضته تونس مع الصين ؟

و لماذا قال رئيس وزراء الصين ان بعض الدول الافريقية التي وقعنا معها اتفاقيات لا تملك قرارها ؟ (كان ذلك في القمة الافريقية الصينية في بيكين سنة 2017)

نحن لا نملك السيادة و نفتقد قيادة شجاعة ."

قال الكاتب الصحفي و المحلل السياسي بولبابه سالم ان طريق الحرير هو الحل لأزمة تونس الاقتصادية لكن تونس تفتقد لقيادة شجاعة و سيادتها منقوصة و أضاف في تدوينة فيسبوكية ان توسعة ميناء جرجيس مثلا الذي وقعته تونس مع شركة صينية عملاقة في مجال البنية التحتية لم ينفذ بسبب ضغوطات خارجية ملمحا الى فرنسا ، و ذكر ان رئيس الوزراء الصيني قال خلال القمة الصينية الافريقية في بيكين سنة 2017 ان بعض الدول الافريقية لا تملك قرارها .