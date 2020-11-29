بولبابه سالم : طريق الحرير هو الحل لكن تونس تفتقد لقيادة شجاعة و سيادتها منقوصة

باب نات - قال الكاتب الصحفي و المحلل السياسي بولبابه سالم ان طريق الحرير هو الحل لأزمة تونس الاقتصادية لكن تونس تفتقد لقيادة شجاعة و سيادتها منقوصة و أضاف في تدوينة فيسبوكية ان توسعة ميناء جرجيس مثلا الذي وقعته تونس مع شركة صينية عملاقة في مجال البنية التحتية لم ينفذ بسبب ضغوطات خارجية ملمحا الى فرنسا ، و ذكر ان رئيس الوزراء الصيني قال خلال القمة الصينية الافريقية في بيكين سنة 2017 ان بعض الدول الافريقية لا تملك قرارها .
و كتب بولبابه سالم في صفحته على الفيسبوك :
"طريق الحرير
و كتب بولبابه سالم في صفحته على الفيسبوك :
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