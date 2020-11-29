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اليوم دخول فصل الشتاء ... انخفاض طفيف في درجات الحرارة وأمطار في بعض الجهات

Publié le Dimanche 29 Novembre 2020 - 10:25 قراءة: 0 د, 30 ث
باب نات - يوافق يوم الأحد 29 نوفمبر 2020 أول أيام فصل الشتاء، استنادا للتقويم الفلاحي.

ووفق المعهد الوطني للرصد الجوي تبقى شدة الرياح هي ابرز العناصر الجوية اليوم حيث تتطلب اليقظة بالمرتفعات، بالجنوب حيث تثير الرمال والأتربة وقرب السواحل.. من المنتظر أن تصل سرعتها إلى 70 كلم/س..


النشرات التحذيرية سارية المفعول بالنسبة للملاحة والصيد البحري والبحر شديد الاضطراب إلى هائج بالسواحل الشرقية..

مؤشرات بعض الأمطار المتفرقة بالشمال وبجهة الساحل حيث تكتسي احيانا صبغة رعدية.. ببقية المناطق فترات مشمسة تتخللها بعض السحب لا غير..

وتشهد درجات الحرارة انخفاضا طفيفا لتتراوح القصوى منها بين 14 و 18 درجة بالشمال والمرتفعات وبين 16 و20 درجة ببقية الجهات.

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