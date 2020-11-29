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في مناوشة خلال الجلسة، البحيري للرحوي: نحب نذكّرك الّي وقت أحنا كنا نناضل ضد الاستبداد أنت كنت من الصبابة والقوّادة

Publié le Dimanche 29 Novembre 2020 - 01:51 قراءة: 0 د, 48 ث
باب نات - نشبت السبت 28 نوفمبر، خلال الجلسة العامة بالبرلمان مناوشة كلامية بين القيادي بحركة النهضة نور الدين البحيري والقيادي بحزب الوطد منجي الرحوي.

وخلال تدخله هاجم الرحوي حركة النهضة وزعيمها راشد الغنوشي وحملهما بالأساس مسؤولية تردي الأوضاع في البلاد الأمر الذي اعتبره البحيري تبرئة من الرحوي للنظام السابق وتحميل المسؤولية لمنظومة الثورة.


وردّا على ذلك قال الرحوي ان شهادة البراءة منحتها النهضة للنظام السابق بامضاء الميثاق الوطني وبتصريح الغنوشي الشهير ربي مالفوق وبن علي اللوطة وبالمصالحة المغشوشة بعد الثورة.

وعاد البحيري للتعليق على تصريح الرحوي بالقول "ليس هناك أجبن ممن يتحدث عن شخص في غيابه" في اشارة لحديث الرحوي عن الغنوشي.

وتابع البحيري مخاطبا الرحوي قائلا " الميثاق الوطني الي تحكي عليه تم توقيعه في 1988 لكن بعد الانحراف عن أهدافه اختارت النهضة مواجهة النظام والنضال ضده ونحب نذكرك الي وقت احنا نناضل ضده انت كنت من صبابة وقوادة النظام وساهمت في سياسة تجفيف المنابع".







Commentaires


3 de 3 commentaires pour l'article 215926

Tuttifrutti  (Singapore)  |Dimanche 29 Novembre 2020 à 09h 07m |           
الرحوي من خليقتو باين عليه صبّاب وقوّاد وهزّار قفة
Looooool

Aziz75  (France)  |Dimanche 29 Novembre 2020 à 07h 26m |           
إذا كان رئيس الدولة جاد في إخراج البلاد من نكبتها، مع الفريق الحكومي، فما عليه أولا، وضع كل الملفاتالقضائية على الطاولة و التسريع في حلها قضائيا و أولها الأغتيلات السياسية. ثم كل شخص له مشاكل أو شبهات فساد ، تهرب جبائي. تهريب عبر الحدود، تجارة مخدرات، و تبييض أموال يمتنع عن العمل السياسي حتى يقول القضاء كلمته الأخيرة. على إتحاد الشغل أن يقبل دون تردد للمحاسبة مثل بقية المنظمات الوطنية. لا نقاش في علوية القانون.

RESA67  (France)  |Dimanche 29 Novembre 2020 à 07h 18m |           
Bhiri est le spécialiste des magouilles.



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