في مناوشة خلال الجلسة، البحيري للرحوي: نحب نذكّرك الّي وقت أحنا كنا نناضل ضد الاستبداد أنت كنت من الصبابة والقوّادة

باب نات -

نشبت السبت 28 نوفمبر، خلال الجلسة العامة بالبرلمان مناوشة كلامية بين القيادي بحركة النهضة نور الدين البحيري والقيادي بحزب الوطد منجي الرحوي.وخلال تدخله هاجم الرحوي حركة النهضة وزعيمها راشد الغنوشي وحملهما بالأساس مسؤولية تردي الأوضاع في البلاد الأمر الذي اعتبره البحيري تبرئة من الرحوي للنظام السابق وتحميل المسؤولية لمنظومة الثورة.وردّا على ذلك قال الرحوي ان شهادة البراءة منحتها النهضة للنظام السابق بامضاء الميثاق الوطني وبتصريح الغنوشي الشهير ربي مالفوق وبن علي اللوطة وبالمصالحة المغشوشة بعد الثورة.وعاد البحيري للتعليق على تصريح الرحوي بالقول "ليس هناك أجبن ممن يتحدث عن شخص في غيابه" في اشارة لحديث الرحوي عن الغنوشي.وتابع البحيري مخاطبا الرحوي قائلا " الميثاق الوطني الي تحكي عليه تم توقيعه في 1988 لكن بعد الانحراف عن أهدافه اختارت النهضة مواجهة النظام والنضال ضده ونحب نذكرك الي وقت احنا نناضل ضده انت كنت من صبابة وقوادة النظام وساهمت في سياسة تجفيف المنابع".