البرلمان: استعدادات مختلف المصالح الفنية لحسن سير مداولات ميزانية الدولة لسنة 2021

باب نات -

في اطار الاستعدادات للجلسات العامة المخصّصة للنظر في مشروع ميزانية الدولة لسنة 2021 ، وضمان سيرها في أحسن الظروف ، قام راشد الغنوشي رئيس مجلس نوّاب الشعب صباح يوم الجمعة 27 نوفمبر 2020 بزيارة تفقد الى عديد الفضاءات والمرافق الإدارية بالمجلس، مرفوقا بسميرة الشواشي النائب الأول لرئيس المجلس.واطلع رئيس مجلس نواب الشعب في هذا الصدد على استعدادات مختلف المصالح الفنية ولاسيما منها مصالح الصوتيات وتسجيل المداولات، والقاعة الفنية التابعة لمصالح الإنتاج السمعي البصري التي تؤمّن التسجيل والبث الفوري للجلسات العامة واجتماعات اللجان على قناة المجلس على اليوتوب، وإعداد مقاطع الفيديو الخاصة بمداخلات النواب للنشر فوريا على هذه القناة.كما زار رئيس مجلس نواب الشعب المصلحة الطبية، واطلع على سير عملها ومدى استعدادها لـتأمين سلامة النواب في إطار تطبيق البروتوكول الصحي المعتمد في المجلس في علاقة بأزمة كورونا.وتحوّل رئيس مجلس نواب الشعب من جهة أخرى الى المركز الإعلامي للاطلاع على ظروف عمل مبعوثي أجهزة الاعلام في رحاب المجلس وما يتم توفيره لهم من خدمات وفضاءات تمكنهم من مواكبة أشغال المؤسسة البرلمانية ونقلها في افضل الظروف ولاسيما خلال فترة مناقشة الميزانية.وقد أكّد رئيس مجلس نواب الشعب حرصه الشخصي والمتواصل على العناية بتحسين ظروف عمل النواب وتوفير الوسائل والتجهيزات الضرورية، وأثنى على المجهودات التي تقوم بها مختلف المصالح الإدارية لمساندة العمل البرلماني في مختلف اوجهه ، وأوصى الجميع بمزيد البذل من أجل توفير ظروف أداء النواب لمهامهم على الوجه الأفضل.وعبّر من جهة أخرى عن تقديره لما تقوم به أجهزة الاعلام المكتوبة والمسموعة والمرئية والالكترونية من مجهود لنقل اشغال مجلس نواب الشعب في مختلف تجلياتها، مؤكّدا ما يوليه المجلس من أهمية لعمل الاعلاميين وحرصه الدائم على توفير الوسائل الكفيلة بمساعدتهم على أداء مهامهم في ظروف ميسرة.