بولبابه سالم لقناة نسمة : على الرئيس ان يصارح الشعب و نحتاج حكومة تكنو-سياسية

باب نات -

قال الكاتب و المحلل السياسي بولبابه سالم لدى استضافته في برنامج هات الصحيح على قناة نسمة ان الرئيس قيس سعيد مطالب بمخاطبة الشعب و مصارحته بحقيقة الأوضاع الاقتصادية و الاجتماعية و بدعوة الحكومة الى القطع مع المناويل التنموية القديمة و سياسة المسكنات و الترقيع ، و اضاف ان القائد السياسي يجب أن يكون شجاعا و يتكلم بلغة يفهمها الناس ...كما دعا بولبابه سالم الى تطعيم الحكومة بوجوه سياسية معروفة قادرة على الحوار لتكون حكومة تكنو-سياسية لأن حكومة التكنوقراط هي حكومة مديرين عامين لم يتعودوا على التواصل مع الحراك الاجتماعي.