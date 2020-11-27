بولبابه سالم لقناة نسمة : على الرئيس ان يصارح الشعب و نحتاج حكومة تكنو-سياسية

باب نات - قال الكاتب و المحلل السياسي بولبابه سالم لدى استضافته في برنامج هات الصحيح على قناة نسمة ان الرئيس قيس سعيد مطالب بمخاطبة الشعب و مصارحته بحقيقة الأوضاع الاقتصادية و الاجتماعية و بدعوة الحكومة الى القطع مع المناويل التنموية القديمة و سياسة المسكنات و الترقيع ، و اضاف ان القائد السياسي يجب أن يكون شجاعا و يتكلم بلغة يفهمها الناس ...
كما دعا بولبابه سالم الى تطعيم الحكومة بوجوه سياسية معروفة قادرة على الحوار لتكون حكومة تكنو-سياسية لأن حكومة التكنوقراط هي حكومة مديرين عامين لم يتعودوا على التواصل مع الحراك الاجتماعي.
كما دعا بولبابه سالم الى تطعيم الحكومة بوجوه سياسية معروفة قادرة على الحوار لتكون حكومة تكنو-سياسية لأن حكومة التكنوقراط هي حكومة مديرين عامين لم يتعودوا على التواصل مع الحراك الاجتماعي.
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