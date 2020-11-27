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بولبابه سالم لقناة نسمة : على الرئيس ان يصارح الشعب و نحتاج حكومة تكنو-سياسية

Publié le Vendredi 27 Novembre 2020 - 19:42 قراءة: 0 د, 32 ث
باب نات - قال الكاتب و المحلل السياسي بولبابه سالم لدى استضافته في برنامج هات الصحيح على قناة نسمة ان الرئيس قيس سعيد مطالب بمخاطبة الشعب و مصارحته بحقيقة الأوضاع الاقتصادية و الاجتماعية و بدعوة الحكومة الى القطع مع المناويل التنموية القديمة و سياسة المسكنات و الترقيع ، و اضاف ان القائد السياسي يجب أن يكون شجاعا و يتكلم بلغة يفهمها الناس ...

كما دعا بولبابه سالم الى تطعيم الحكومة بوجوه سياسية معروفة قادرة على الحوار لتكون حكومة تكنو-سياسية لأن حكومة التكنوقراط هي حكومة مديرين عامين لم يتعودوا على التواصل مع الحراك الاجتماعي.





Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 215863

BenMoussa  ()  |Vendredi 27 Novembre 2020 à 20h 18m |           
يجب تحديد اجر اقصى لكل موظقي الدولة من رئيس الجمهورية الى الوزراء والنواب والقضاة والولاة ورؤساء الشركات والدواوين وغيرهم وعلى رئيس الجمهورية ان يتقدم بمبادرة في هذا الشأن ويبدء بنفسه
المردود المالي هدا التحديد ربما يكون ضعيفا لكن مردوده الاجتماعي والنفسي سيكون عاليا جدا وسيعيد ثقة الشعب في مؤسسات الدولة
ويجب تواصل التحديد الى ان ترتفع نسبة النمو الاقتصادي الى 5% او اكثر وان يشمل التحديد كل مكونات الدخل بما ذلك الامتيازات من سيارات وسكن ومنح



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