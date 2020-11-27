في قلب العاصمة ضبط 3 كهول متلبسين بترويج الاقراص المخدرة للتلاميذ ...

باب نات -

تمكن اعوان مصلحة النشل أمس الخميس 26 نوفمبر 2020 من القبض على 3 أشخاص من ذوي السوابق العدلية في ترويج المخدرات متلبسين بتزويد التلاميذ امام أحد المعاهد المعروفة بالعاصمة بالأقراص المخدرة ..واعترف الجناة بتكوين وفاق لترويج المخدرات امام المؤسسات التربوية بقلب العاصمة .باستشارة النياية العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس اذنت بالاحتفاظ بهم وتحرير محضر في الغرض من اجل تهمة مسك وحيازة مادة مخدرة مدرجة بالجدول ب بغية الاتجار فيها.