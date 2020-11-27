في قلب العاصمة ضبط 3 كهول متلبسين بترويج الاقراص المخدرة للتلاميذ ...

باب نات - تمكن اعوان مصلحة النشل أمس الخميس 26 نوفمبر 2020 من القبض على 3 أشخاص من ذوي السوابق العدلية في ترويج المخدرات متلبسين بتزويد التلاميذ امام أحد المعاهد المعروفة بالعاصمة بالأقراص المخدرة ..
واعترف الجناة بتكوين وفاق لترويج المخدرات امام المؤسسات التربوية بقلب العاصمة .
باستشارة النياية العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس اذنت بالاحتفاظ بهم وتحرير محضر في الغرض من اجل تهمة مسك وحيازة مادة مخدرة مدرجة بالجدول ب بغية الاتجار فيها.
واعترف الجناة بتكوين وفاق لترويج المخدرات امام المؤسسات التربوية بقلب العاصمة .
باستشارة النياية العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس اذنت بالاحتفاظ بهم وتحرير محضر في الغرض من اجل تهمة مسك وحيازة مادة مخدرة مدرجة بالجدول ب بغية الاتجار فيها.
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