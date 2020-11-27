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في قلب العاصمة ضبط 3 كهول متلبسين بترويج الاقراص المخدرة للتلاميذ ...

Publié le Vendredi 27 Novembre 2020 - 12:21 قراءة: 0 د, 21 ث
باب نات - تمكن اعوان مصلحة النشل أمس الخميس 26 نوفمبر 2020 من القبض على 3 أشخاص من ذوي السوابق العدلية في ترويج المخدرات متلبسين بتزويد التلاميذ امام أحد المعاهد المعروفة بالعاصمة بالأقراص المخدرة ..

واعترف الجناة بتكوين وفاق لترويج المخدرات امام المؤسسات التربوية بقلب العاصمة .


باستشارة النياية العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس اذنت بالاحتفاظ بهم وتحرير محضر في الغرض من اجل تهمة مسك وحيازة مادة مخدرة مدرجة بالجدول ب بغية الاتجار فيها.


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