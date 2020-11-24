طارق الحداد: حكومة المشيشي لعبت بينا والرخ لا وسنعود لغلق الفانا

وجه الناطق باسم المحتجين الناطق الرسمي لاعتصام "الكامور" طارق الحداد رسالة للحكومة في فيديو على صفحة تنسيقية اعتصام الكامور مساء الاثنين 23 نوفمبر 2020 تحذيرا لحكومة المشيشي بعد تنصلها من اتفاقها الأخير.وانتقد الحداد رفض الحكومة تنفيذ الاتفاق وذلك بتوفير اجور البستنة والالف مشروع الذين تحدث عنهم الوفد الحكومي، وعدم فتح المناظرة المتعلقة بالأنشطة البترولية.وعلق طارق الحداد قائلا "الرخ لا ولن نستسلم".وقال طارق الحداد "الفانة تشتغل منذ 15 يوما، سوقتم لعودة الانتاج ونجاحكم في حل الأزمة لكنكم تتراجعون عن مواقفكم".وتابع الحداد " في 2017 كانت الحكومة فاسدة ولم تنفذ شيئا واليوم تعاد التجربة مضيفا "أكثر من 10 الاف بشر تلعبون بهم وانتم تتحملون مسؤولية نتائج تلك التصرفات".واعتبر الحداد ان هذا الفيديو تحذير لرئاسة الحكومة لتفي بوعودها.