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بطاقة ايداع بالسجن في حق عضو تنسيقية اعتصام الكامور ضو الغول بتهمة الاعتداء على دورية امنية

Publié le Lundi 23 Novembre 2020 - 18:28 قراءة: 0 د, 25 ث
اعلن الناطق الرسمي للمحكمة الابتدائية بتطاوين قاسم زغار إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق عضو تنسيقية اعتصام الكامور.
وفي تصريح لإذاعة " شمس اف ام" اليوم الاثنين 23 نوفمبر 2020 قال قاسم زغار أن الغول حاليا بحالة إحتفاظ.

واوضح الناطق الرسمي للمحكمة الابتدائية بتطاوين أن إيقاف الغول تم على خلفية تعمده ليلة أمس الأحد تهديد عون أمن أثناء فترة حظر التجول.


جدير بالذكر ان عضو تنسيقية اعتصام الكامور القي القبض عليه بتهم الاعتداء على رجال الامن لكن تم اطلاق سراحه بعد احتجاجات الاهالي.


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