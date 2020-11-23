الطبوبي يُجبر المغزاوي على التخلى عن مبادرة "الجبهة الوطنية" ويؤكّد له أن الوضع يستوجب تجميع كل القوى

باب نات - استقبل الاثنين 23 نوفمبر، الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي الأمين العام لحركة الشعب زهير المغزاوي.
وتناول اللقاء وفق الصفحة الرسمية للاتحاد، الوضع العام في البلاد والظرف الصعب الذي يستوجب تجميع كل القوى الحية لإنقاذ البلاد و البحث عن حلول حقيقية.
وقد جدّد الطبوبي بذلك تأكيد على أن الاتحاد غير معني بالمبادرة التي تحدّث عنها المغزاوي في حوار الأسبوع الماضي لجريدة الشارع المغاربي والمتعلّقة بجبهة وطنية تضم حركة الشعب والتيار الديمقراطي واتحاد الشغل ورئيس الجمهورية.
وقال الأمين العام لحركة الشعب زهير المغزاوي في تصريح اعلامي انه تم خلال اللقاء الذي جمعه اليوم الاثنين بالأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نورالدين والطبوبي الاتفاق على الانفتاح على قوى سياسية ومدنية أخرى في إطار التشاور حول مبادرة اتحاد الشغل التي تتضمن توجهات اقتصادية واجتماعية وسياسية .
يذكر أن الطبوبي شدّد على أن الحوار اليوم يجب أن يكون شاملا وبعيدا عن المحاصصات السياسية بهدف وضع خطة لانقاذ البلاد من الوضع الذي تعيشه.
وتناول اللقاء وفق الصفحة الرسمية للاتحاد، الوضع العام في البلاد والظرف الصعب الذي يستوجب تجميع كل القوى الحية لإنقاذ البلاد و البحث عن حلول حقيقية.
وقد جدّد الطبوبي بذلك تأكيد على أن الاتحاد غير معني بالمبادرة التي تحدّث عنها المغزاوي في حوار الأسبوع الماضي لجريدة الشارع المغاربي والمتعلّقة بجبهة وطنية تضم حركة الشعب والتيار الديمقراطي واتحاد الشغل ورئيس الجمهورية.
وقال الأمين العام لحركة الشعب زهير المغزاوي في تصريح اعلامي انه تم خلال اللقاء الذي جمعه اليوم الاثنين بالأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نورالدين والطبوبي الاتفاق على الانفتاح على قوى سياسية ومدنية أخرى في إطار التشاور حول مبادرة اتحاد الشغل التي تتضمن توجهات اقتصادية واجتماعية وسياسية .
يذكر أن الطبوبي شدّد على أن الحوار اليوم يجب أن يكون شاملا وبعيدا عن المحاصصات السياسية بهدف وضع خطة لانقاذ البلاد من الوضع الذي تعيشه.
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