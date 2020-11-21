   Om Kalthoum - ذكريات  

الهلال الأحمر التونسي يقدم هبة لوزارة الصحة

Publié le Samedi 21 Novembre 2020 - 13:24 قراءة: 0 د, 47 ث
باب نات - إنتظم صباح اليوم السبت 21 نوفمبر 2020 بمقرّ وزارة الصحّة موكب تسلم هبة من الهلال الأحمر التونسي تتمثل في معدات وقائية تفوق قيمتها 500 ألف دينار موجهة خصيصا لحماية العاملين في القطاع الصحي من سلك طبي وشبه طبي وأسلاك موازية.

يذكر أن هذه المنظمة الوطنية قد انخرطت في البرنامج الوطني "عزيمة" الذي يعمل على تشبيك مبادرات وجهود مختلف مكونات المجتمع المدني لمعاضدة برامج الدولة الهادفة لمقاومة وباء كورونا وذلك من خلال تكثيف عمليات تجميع أدوات الوقاية من العدوى وتوزيعها على مستحقيها وتنظيم حملات تحسيس وتوعية بخطورة هذا المرض وملاءمتها مع تطور البروتوكولات الصحية المعتمدة من قبل الدولة مع مزيد مساعدة الفئات الهشة للحصول على وسائل الحماية من العدوى إضافة إلى تثمين كل المبادرات الكفيلة بالحد من إنتشار تفشي هذا الوباء في بلادنا.


وقد أشرف على هذا الحفل التضامني كل من فوزي مهدي وزير الصحة و ثريا الجريبي الوزيرة المعتمدة لدي رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وعبد اللطيف الشابو رئيس الهلال الأحمر التونسي.


Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 215447



En continu

Toutes les news

السبت 21 نوفمبر 2020 | 6 ربيع الثاني 1442
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
18:39 17:08 14:47 12:12 07:04 05:33
14°
 17° % 76 :الرطــوبة
تونــس 14°
6.7 كم/س
 :الــرياح
السبتالأحدالاثنينالثلاثاءالأربعاء
17°-1418°-1619°-1518°-1518°-14
  • Avoirs en devises
    21486,3

  • (20 nov)
  • Jours d'importation
    148
  •              1 € = 3,25254 DT        1$ =2,73857 DT
  • Solde Compte du Trésor   (20 nov)   1425,5 MDT

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة