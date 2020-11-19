حركة النهضة: محرزية العبيدي دخلت العناية المركزة ووضعيتها تستدعي العناية المكثفة

باب نات -

افادت حركة النهضة في بلاغ نشرته في صفحتها على الفايسبوك يوم الخميس 19 نوفمبر ان النائبة محرزية العبيدي دخلت للعناية المركزة وان حالتها تستوجب المراقبة المشددة.وجاء في الصفحة الرسمية لحركة النهضة على الفايسبوك" تخضع السيدة محرزية العبيدي الى عناية طبية مركزة، ولازالت وضعيتها تستدعي الرعاية المكثفة. نساله الله ان يمدها بالقوة وان يكلأها بلطف عنايته وأن تستعيد عافيتها ونراها بين اصدقائها وأهلها قريبااللهم اشف أنت الشافي.. شفاء لا يغادر سقما.."جدير بالذكر ان صفحات الفايسبوك نشرت صورة قيل أنها للعبيدي في طائرة خاصة قبل نقلها بفريق طبي فرنسي الى باريس.لكن قيادات من الحركة نفت صحة الصورة حيث اكدوا ان العبيدي سافرت في رحلة عادية.