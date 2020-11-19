مدير عام الANGED مانيش فاسد ولا علاقة لي بملف النفايات وامي على فراش الموت بسبب الفضيحة

تحدث المدير العام للوكالة التونسية للتصرف في النفايات المقال فيصل بالضيافي في حوار على قناة التاسعة عن تعرضه لاهانة بسبب طرده من مهامه.وأضاف بالضيافي باكيا " تم الاتصال بي يوم 12 نوفمبر على الساعة الثامنة صباحا من قبل وزير البيئة لكي اغادر مقر العمل في ظرف نصف ساعة بسبب ملف حاويات النفايات الايطالية".وتابع " زوجتي رفضت استئناف العمل لانها نعتت بانها زوجة الفاسد مضيفا " ابنائي رفضوا إجراء الامتحانات وعائلتي مهددة".وتابع "امي اليوم على فراش الموت بسبب الفضيحة التي لحقت بي".