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مدير عام الANGED مانيش فاسد ولا علاقة لي بملف النفايات وامي على فراش الموت بسبب الفضيحة

Publié le Jeudi 19 Novembre 2020 - 20:34 قراءة: 0 د, 27 ث
تحدث المدير العام للوكالة التونسية للتصرف في النفايات المقال فيصل بالضيافي في حوار على قناة التاسعة عن تعرضه لاهانة بسبب طرده من مهامه.

وأضاف بالضيافي باكيا " تم الاتصال بي يوم 12 نوفمبر على الساعة الثامنة صباحا من قبل وزير البيئة لكي اغادر مقر العمل في ظرف نصف ساعة بسبب ملف حاويات النفايات الايطالية".
وتابع " زوجتي رفضت استئناف العمل لانها نعتت بانها زوجة الفاسد مضيفا " ابنائي رفضوا إجراء الامتحانات وعائلتي مهددة".

وتابع "امي اليوم على فراش الموت بسبب الفضيحة التي لحقت بي".



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