في الجبل الاحمر... تفكيك عصابة اجرامية مسلحة بسواطير وسكاكين

باب نات -

تمكن اعوان مركز الأمن الوطني بالجبل الأحمر من إيقاف عصابة اجرامية تتكون من 3 أنفار تترواح اعمارعما بين 20 و30 سنة من ذوي السوابق العدلية أحدهم محل 4 مناشير تفتيش من أجل السرقة و الاعتداء بالعنف الشديد.وقد اقدم أفراد العصابة الخطيرة على تنفيذ براكاج لشاب بواسطة ساطور وسكين ثم افتكا منه هاتفه الجوال و مبلغ مالي ....باستشارة النيابة العمومية أذنت بالاحتفاظ بالمظنون فيهم لمواصلة الأبحاث معهم .