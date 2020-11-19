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في الجبل الاحمر... تفكيك عصابة اجرامية مسلحة بسواطير وسكاكين

Publié le Jeudi 19 Novembre 2020 - 10:35 قراءة: 0 د, 21 ث
باب نات - تمكن اعوان مركز الأمن الوطني بالجبل الأحمر من إيقاف عصابة اجرامية تتكون من 3 أنفار تترواح اعمارعما بين 20 و30 سنة من ذوي السوابق العدلية أحدهم محل 4 مناشير تفتيش من أجل السرقة و الاعتداء بالعنف الشديد.

وقد اقدم أفراد العصابة الخطيرة على تنفيذ براكاج لشاب بواسطة ساطور وسكين ثم افتكا منه هاتفه الجوال و مبلغ مالي ....


باستشارة النيابة العمومية أذنت بالاحتفاظ بالمظنون فيهم لمواصلة الأبحاث معهم .

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