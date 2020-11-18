المجلس الأعلى للقضاء يحسم خلاف العكرمي والطيب راشد... الأسبوع القادم

أكدت مصادر متطابقة لاذاعة موزاييك أن المجلس الأعلى للقضاء سيجتمع الأسبوع القادم بعد الانتهاء من الاعتراضات على الحركة القضائية، للنظر في النزاع الحاصل بين الرئيس الأول لمحكمة التعقيب الطيب راشد ووكيل الجمهورية السابق بالمحكمة الابتدائية بتونس البشير العكرمي.ووصفت مصادر موزاييك الاجتماع القادم " بالهامّ جدّا" وينتظر أخذ قرارات" حاسمة" في هذا الخلاف الذي اضحى متداولا في وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي .يذكر أن رئيس محكمة التعقيب الطيب راشد، أرسل اليوم الإربعاء 18 نوفمبر 2020، تقريرا مطولا إلى المتفقد العام بوزارة العدل حول ما وصفها بـ"التجاوزات الخطيرة" قام بها القاضي ووكيل الجمهورية السابق بشير العكرمي في قضايا إرهابية، في رده على طلب العكرمي برفع الحصانة على الطيب الراشد.وكان العكرمي بعث بتقرير إلى التفقدية يعدد فيها أملاك الرئيس الأول لمحكمة التعقيب..