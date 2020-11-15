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بعد تدوينته حول التمويل الأجنبي لحزبها، عبير موسي تهاجم ياسين العياري وتصفه ببيدق الاخوان

Publié le Dimanche 15 Novembre 2020 - 20:00 قراءة: 0 د, 40 ث
هاجمت الأحد 15 نوفمبر رئيسة الحزب الدستوري الحر، عبير موسي النائب ياسين العياري على خلفية تدوينته التي قال فيها انه سيعمل على دفع الدولة الي التحقيق بخصوص تحصل الدستوري الحر على تمويل اجنبي.

ووصفت عبير موسي العياري بأنه أحد بيادق الاخوان مشيرة الي أنها لم تصرّح بأن حزبها تلقى تمويلا أجنبيا وقالت "ومع ذلك يتظاهر احد بيادق الإخوان المتخفي في ثوب حركة لا وجود لها قانونا بأنه لم يسمع ولم يقرأ ويواصل الحديث عن "اعتراف رئيسة الحزب بتلقي مال أجنبى" ويتظاهر بالقيام بجملة من الإجراءات الوهمية التي لن تزيدنا الا نصاعة وبياضا".


يذكر أن العياري قال في تدوينته " سنجبر الدولة على التحقيق و فرض تطبيق القانون إن ثبت التجاوز، كيما نطالب بتطبيقه على النهضة و قلب تونس و كل حزب تلقى تمويل أجنبي".



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