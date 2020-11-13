وزارة الصحة: جلسة عمل حول الوضع الصحي بولاية قبلي

باب نات -

وتمّ الإتفاق خلال الجلسة على:

انتظمت بمقر وزارة الصحة اليوم الجمعة 13 نوفمبر 2020 جلسة عمل بإشراف وزير الصحة الدكتور فوزي مهدي وبحضور والي قبلي والمدير الجهوي للصحة إلى جانب ممثلي الجهة بمجلس نواب الشعب ونائب رئيس الإتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، خصصت لتدارس سبل النهوض بالقطاع الصحي بهذه الولاية وذلك من خلال التسريع بإنجاز المشاريع الصحية المبرمجة ومزيد دعم المؤسسات الإستشفائية بالموارد البشرية وخاصة أطباء الإختصاص وبالتجهيزات الطبية الضرورية.☑️ تعزيز أسطول سيارات الإسعاف الطبي في موفّى شهر ديسمبر 2020☑️ التسريع بتركيز المخبر الجهوي للتحاليل المتعلقة بفيروس كورونا بداية من أواخر شهر نوفمبر 2020☑️ برمجة مجلس جهوي للصحة مخصص لولاية قبلي في موفى شهر نوفمبر 2020☑️ تدعيم مراكز تصفية الدم بالجهة قصد تأمين الإحاطة بمرضى تصفية الدمكما تمّ التأكيد على ضرورة دعم جهود الجهة الصحية بقبلي لمجابهة جائحة كوفيد-19.