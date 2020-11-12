الديوانة تعرض نتائج عمل ابرز مصالحها خلال العشرة أشهر الأولى من سنة 2020

انعقدت صباح اليوم الخميس 12 نوفمبر 2020 بمقر الإدارة العامة للديوانة ندوة صحفية أمنها الناطق الرسمي باسم الادارة العامة للديوانة العميد هيثم الزناد حيث تم خلالها عرض نتائج عمل ابرز المصالح الديوانية خلال العشرة أشهر الأولى من سنة 2020 في مجال المقابيض الديوانية ومكافحة التهريب والغش التجاري والتصرف في المحجوز والتطبيقات الإعلامية والرقمنة وتبسيط الاجراءات لاسيما في ما يتعلق بمدى التقدم في المنظومة الإعلامية الجديدة للديوانة و منح صفة المتعامل الاقتصادي المعتمد والمصدر المعتمد.إضافة إلى ذلك، تم عرض عينة من المحجوزات لأبرز العمليات النوعية خلال هذه السنة.وأعلن العميد هيثم الزناد أن الديوانة حجزت خلال 10 أشهر الأولى من السنة الحالية ما نحو 382.5 طن من المواد الغذائية و436572 قطعة ملابس جاهزة كما تم حجز 84888 علبة أدوية كان سيتم تهريبها إلى القطر الليبي وغيرها من الدول المجاورة ستتم إعادتها للصيدلية المركزية للتصرف فيها.