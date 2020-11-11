الملفات الاقتصادية والاجتماعية والوضع التنموي بالجهات، محور لقاء رئيس الحكومة برئيس كتلة حركة النهضة بمجلس نواب الشعب

باب نات -

استقبل رئيس الحكومة هشام مشيشي مساء اليوم الأربعاء 11 نوفمبر 2020 بقصر الحكومة بالقصبة رئيس كتلة حركة النهضة بمجلس نواب الشعب، عماد الخميري.وأفاد رئيس الكتلة أن اللقاء برئيس الحكومة يأتي في إطار تعميق التشاور بين رئاسة الحكومة ومختلف مكونات المشهد النيابي بمجلس نواب الشعب والهادف إلى التفاعل الإيجابي معها حول جملة من التصورات التي تخدم القضايا الاقتصادية والاجتماعية والتنموية خاصة في ظل الظرف الصحي الاستثنائي الذي تمر به البلاد.وأضاف النائب عماد الخميري أن اللقاء تناول كذلك قانون المالية لسنة 2021 وقانون المالية التعديلي لسنة 2020 مؤكدا تفهم رئيس الحكومة للتصورات القائمة على تعميق النظر حول التعديلات لهاذين القانونين سواء من خلال الاستماع إلى كتلة حركة النهضة اليوم أو عبر مختلف اللقاءات مع مكونات المشهدين البرلماني والسياسي بالبلاد.كما أبرز رئيس كتلة حركة النهضة بمجلس نواب الشعب أن اللقاء مثـّل مناسبة لتدارس الأوضاع التنموية والاجتماعية بعدد من الجهات حيث عبّر عن انشغال الكتلة لما آلت إليه، مبينا أن رئيس الحكومة وعد بالقيام بزيارات إلى العديد من الجهات بهدف الوقوف على واقع الأوضاع والاحتياجات التنموية بها والعمل على تحقيق تطلعات المواطنين بها خاصة على مستوى التشغيل.وأوضح النائب عماد الخميري أن اللقاء تناول أيضا القانون عدد 38 لسنة 2020 المتعلق بتشغيل من فاقت مدة بطالتهم 10 سنوات، حيث أكد رئيس الحكومة أن العمل يجري في هذه الفترة على إعداد قاعدة البيانات الخاصة بهذه الفئة من العاطلين عن العمل والتي ستمكـّن الحكومة من التفاعل مع هذا القانون ومن ثمة الاستجابة السريعة لهذا المطلب الاجتماعي الهام.