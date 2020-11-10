تربص منتخب الأكابر... اكتمال النصاب بالتحاق الخزري وبرون ورفيع ودراغر

باب نات - التحق كلّ من وهبي الخزري وديلان برون وحمزة رفيع ومحمد دراغر، بمقرّ تربّص المنتخب الوطني بالعاصمة وبالتالي اكتمل النصاب بالنسبة إلى "نسور قرطاج".



ووفق بلاغ الجامعة, سيشارك هذا الرباعي في الحصّة التدريبية الوحيدة المبرمجة بعد ظهر اليوم على الساعة الثالثة و النصف بالملعب الأولمبي بالمنزه، تحضيرا للموعد الأول الذي سيجمع المنتخب الوطني بنظيره التنزاني يوم الجمعة 13 نوفمبر2020 بملعب المرحوم حمّادي العقربي برداس بداية من الثامنة ليلا وذلك لحساب الجولة الثالثة من المجموعة العاشرة من تصفيات كأس إفريقيا.



