بولبابه سالم لقناة نسمة : ليبيا هي الرئة الثالثة لتونس و الحياد السلبي يعكس ديبلوماسية عاجزة

باب نات -

قال الكاتب الصحفي و المحلل السياسي بولبابه سالم في البرنامج السياسي "هات الصحيح" على قناة نسمة ان تونس أقرب من الجميع الى ليبيا ، و لاحظ ان مؤتمر الحوار الليبي في تونس فرصة لان تكون ديبلوماسيتنا فاعلة و لا تكتفي بالدور اللوجستي لأن مصالحنا الاقتصادية كبيرة في السوق الليبية و غلق معبر راس جدير كارثة على آلاف سكان الجنوب المتعاملين مع الجار الشقيق .و قال ان الديبلوماسية التونسية في عهد الباجي قايد السبسي كانت تمارس الحياد الايجابي لان عشرات المصانع التونسية كانت تتعامل مع السوق الليبية خاصة في مجال الصناعات الغذائية .وتحت شعار "ليبيا أولا"، انطلقت في تونس، صباح الإثنين، جولة مفاوضات مباشرة بين أطراف النزاع في ليبيا، بمشاركة 75 شخصية ليبية، وبرعاية الأمم المتحدة، وسط تطلعات إلى إرساء حل جذري للنزاع الليبي.ومنذ سنوات، تعاني ليبيا، جارة تونس، من صراع مسلح، فبدعم من دول عربية وغربية، تنازع مليشيا حفتر الحكومة الليبية، المعترف بها دوليا، على الشرعية والسلطة في البلد الغني بالنفط.