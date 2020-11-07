تحويل جزئي لحركة المرور على مستوى الطريق الشعاعية X2 بمفترق البرلي (شارع خير الدين باشا)

باب نات - في إطار مواصلة إنجاز أشغال مشروع محول الطريق الشعاعية إيكس 2 – الطريق الوطنية رقم 9 – الرابطة شمال جنوب و شارع عبد العزيز الكامل بولاية تونس تعلم وزارة التجهيز و الإسكان و البنية التحتية كافة مستعملي الطريق القادمين من الطريق الوطنية رقم 8 والطريق الوطنية رقم 9 والقاصدين حي الخضراء والمنازه وحي النصر عبر الطريق الشعاعية إكس 2 أنه سيتم تحويل جزئي للطريق الشعاعية إكس 2 على مستوى مفترق البرلي (شارع خير الدين باشا) حيث بإمكان العربات مواصلة السير والإنعراج يمينا بعد عمود الجسر على نفس الطريق وذلك لمدة 10 أيام متتالية بداية من يوم الجمعة 06 نوفمبر 2020.



هذا وتدعو الوزارة كافة مستعملي الطريق لتوخي الحذر والتخفيض من السرعة مع الاعتذار على إزعاجهم.





