منحه سعيد الجنسية التونسية: باسل ترجمان يعتبر أن الاعتداء على نيس تم تنظيمه من تونس

باب نات -



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اتهم الفلسطيني باسل ترجمان الصحفي الذي منحه مؤخرا الرئيس التونسي قيس سعيد الجنسية التونسية إن "اعتداء نيس الإرهابي مخطط ومنظم من تونس ".وجاء ذلك على أمواج إذاعة مونت كارلو الدولية خلال حديث باسل ترجمان ''المحلل السياسي'' عن تداعيات وملابسات الاعتداء الإرهابي الذي استهدف كنيسة في مدينة نيس وأودى بثلاثة أشخاص على يد تونسي مهاجر غير قانوني.وقد أثار التصريح غضب التونسيين على منصات التواصل الاجتماعي وحملوا رئيس الدولة مسؤولية هذه الإساءة لتونس واعتبروا أنه لا يستحق الجنسية التونسية بعد هذا التصريح.الaudio :الدقيقة 4 و20ثوفي 29 أكتوبر الماضي، أسفرت واقعة طعن في كنيسة نوتردام بمدينة نيس جنوبي فرنسا، عن مقتل 3 أشخاص، فيما أعلنت الشرطة اعتقال منفذ الهجوم.وبحسب السلطات الفرنسية، فإن المشتبه الأول في الهجوم على الكنيسة شاب تونسي يدعى إبراهيم العيساوي (21 عاما)، وصل فرنسا قبل الاعتداء بـ24 إلى 48 ساعة.جاء ذلك بعد أيام من نشر وسائل إعلامية فرنسية، صورا ورسوما كاريكاتورية، وعرضها على واجهات بعض المباني، مسيئة إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ما أشعل موجة غضب في أنحاء العالم الإسلامي.