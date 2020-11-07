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منحه سعيد الجنسية التونسية: باسل ترجمان يعتبر أن الاعتداء على نيس تم تنظيمه من تونس

Publié le Samedi 07 Novembre 2020 - 11:53 قراءة: 0 د, 53 ث
باب نات - اتهم الفلسطيني باسل ترجمان الصحفي الذي منحه مؤخرا الرئيس التونسي قيس سعيد الجنسية التونسية إن "اعتداء نيس الإرهابي مخطط ومنظم من تونس ".

وجاء ذلك على أمواج إذاعة مونت كارلو الدولية خلال حديث باسل ترجمان ''المحلل السياسي'' عن تداعيات وملابسات الاعتداء الإرهابي الذي استهدف كنيسة في مدينة نيس وأودى بثلاثة أشخاص على يد تونسي مهاجر غير قانوني.


وقد أثار التصريح غضب التونسيين على منصات التواصل الاجتماعي وحملوا رئيس الدولة مسؤولية هذه الإساءة لتونس واعتبروا أنه لا يستحق الجنسية التونسية بعد هذا التصريح.

الaudio :الدقيقة 4 و20ث


Credits RMC FM


وفي 29 أكتوبر الماضي، أسفرت واقعة طعن في كنيسة نوتردام بمدينة نيس جنوبي فرنسا، عن مقتل 3 أشخاص، فيما أعلنت الشرطة اعتقال منفذ الهجوم.

وبحسب السلطات الفرنسية، فإن المشتبه الأول في الهجوم على الكنيسة شاب تونسي يدعى إبراهيم العيساوي (21 عاما)، وصل فرنسا قبل الاعتداء بـ24 إلى 48 ساعة.

جاء ذلك بعد أيام من نشر وسائل إعلامية فرنسية، صورا ورسوما كاريكاتورية، وعرضها على واجهات بعض المباني، مسيئة إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ما أشعل موجة غضب في أنحاء العالم الإسلامي.

Commentaires


7 de 7 commentaires pour l'article 214603

RESA67  (France)  |Samedi 07 Novembre 2020 à 13h 23m |           
Attentat terroriste...
Il faut chercher à...

RESA67  (France)  |Samedi 07 Novembre 2020 à 13h 20m |           
Et alors? Ce n’est pas ça le problème. Le problème est qu’un présumé terroriste tunisien est allé commettre un attentat terrorisme en France.
Soit il est innocent et c’est tant mieux et il faut le prouver.
Soit il est coupable et dans ce cas il faut charger a éradiquer ce fléau et appréhender ceux qui aident ce fléau chez nous.
Point barre.

Cartaginois2011  ()  |Samedi 07 Novembre 2020 à 12h 31m |           
على من عمل حتى تم منحه الجنسية العمل على سحبها منه،وعلى السلطات الامنية استدعائه و الاستماع الى اقواله،فهو حسب ما يقول ربما يكون على علم بشئ ما

Potentialside  (Tunisia)  |Samedi 07 Novembre 2020 à 12h 13m |           
اغلب الابحاث الداخلية و الخارجية تاكد ذلك ، فكل يتحمل مسءوليته...ان كان من تونس و لكن لا نعتبرهم تونسيون فولاءهم للشيطان ،من ولاءهم للوطن يعرفون كيف يدافعون عن وطنهم من اي اقوال...

MedTunisie  (Tunisia)  |Samedi 07 Novembre 2020 à 12h 08m |           
شيئا فشيئا نكتشف حجم الكارثة التي وقعت فيها تونس جراء انتخابات 2019

MedTunisie  (Tunisia)  |Samedi 07 Novembre 2020 à 12h 05m |           
الطيور على امثالها تقع

Incuore  (Tunisia)  |Samedi 07 Novembre 2020 à 12h 05m |           
هو ردد ما قاله سعيد فرنسا فقدت عقلها و اتزانها مثل هذا المجرم المتخلف كيف لحيوان مثله أن يتمتع بالجنسية التونسية



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