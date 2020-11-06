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رفيق عبد السلام: فوز بايدن سيعطي دفعا جديدا للمشروع الديمقراطي المغدور به في المنطقة العربية

بايدن والمرحوم قائد السيسي في واشنطن ماي 2015
Publié le Vendredi 06 Novembre 2020 - 08:55 قراءة: 1 د, 3 ث
باب نات - قال القيادي في حركة النهضة رفيق عبد السلام في تدوينة عبر صفحته الرسمية على الفايسبوك ان الحكام العرب يتقلبون في فراشهم مع تقدم المرشح الديمقراطي جو بايدن.

واكد رفيق عبد السلام ان نتائج الانتخابات الاميركية وتحقيق بايدن للفوز سيعطي دفعا جديدا للمشروع الديمقراطي.



ولا تزال نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية وسط منافسة محتدمة، الجمعة بانتظار النتائج في بعض الولايات الرئيسية التي يتواصل فيها فرز الأصوات.

وتمنح كل ولاية عددا محددا من كبار الناخبين. وبحسب النتائج التي أعلنت حتى الآن حصل جو بايدن على أصوات 253 إلى 264 من كبار الناخبين، بسبب شكوك حول نتائج ولاية أريزونا، فيما حصل دونالد ترامب على 214.

ويجب أن يحصل المرشح على 270 صوتا لدخول البيت الأبيض.

ولم يحدد حتى الآن لمن سيصوت كبار الناخبين الثلاثة في ألاسكا، لكن لم يفز أي ديمقراطي بهذه الولاية منذ عقود ما يجعل نتيجة التصويت فيها شبه محسومة.

وكتب رفيق عبد السلام في صفحته على الفايسبوك التدوينة التالية:

" سقوط ترامب في الانتخابات الأمريكية اليوم سيعني بالضرورة زلزالا سياسيا كبيرا سيهز الأرض من تحت أقدام المحور المصري الخليجي الذي ربط مصيره بترامب واليمين الامريكي المتطرف، مثلما سيعطي دفعا جديدا للمشروع الديمقراطي المغدور به في المنطقة برائحة النفط والتآمر العربي.
بعض الحكام العرب سيتقلبون كثيرا في أسرتهم هذه الليلة ومن الصعب عليهم أن يغمضوا جفونهم في الليالي القادمة."





Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 214526

BenMoussa  (Tunisia)  |Vendredi 06 Novembre 2020 à 09h 49m |           
رفيق عبد السلام : الحكام العرب يتقلبون في فراشهم مع تقدم المرشح الديمقراطي
وذلك افضل مائة مرة من التقلب الصبياني في الافكار
والتدوينة حرية بصبي في اولى سنوات المراهقة لا يزن كلامه ولا يقدر عواقب الامور



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