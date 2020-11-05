سيف الدين مخلوف: أندّد بالدور القذر لطارق الفتيتي الّي يهزّ في القوادة لسليلة النظام البائد

باب نات - ندّد الخميس 5 نوفمبر، النائب عن ائتلاف الكرامة سيف الدين مخلوف بما وصفه الدور القذر للنائب الثاني لرئيس مجلس النواب طارق الفتيتي خدمة لرئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي.
وفي مداخلة له خلال الجلسة العامة بالبرلمان قال مخلوف ان الفتيتي استغل صفته كنائب ثاني لرئيس مجلس النواب لخدمة أجندة حزبية وسياسية وبش يهزّ قوادة لسليلة النظام البائد حسب تعبيره.
وأوضح مخلوف أن مكتب مجلس النواب المنعقد الاربعاء 4 نوفمبر برئاسة طارق الفتيتي انحرف بجدول الأعمال وحوّل الاجتماع إلى محاكمة له ترافعت فيها عبير موسي لحوالي 6 ساعات بمساندة سامية عبو ومبروك كورشيد وخالد الكريشي الذين رفضوا تمكينه من حق الدفاع ليتم لاحقا اصدار قرار ادانة.
وكان مكتب مجلس النواب اطلع خلال اجتماعه المنعقد مساء امس الاربعاء ،على مراسلة للاتحاد البرلماني الدولي بخصوص الشكوى التي تقدّمت بها رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، كما عاين المكتب المؤيّدات التي تقدّمت بها النائبة المذكورة، واعتبر أن ما أتاه النائب سيف الدين مخلوف من قبيل العنف، وقرّر إدانته، وفق بلاغ صادر عن مجلس نواب الشعب .
وفي مداخلة له خلال الجلسة العامة بالبرلمان قال مخلوف ان الفتيتي استغل صفته كنائب ثاني لرئيس مجلس النواب لخدمة أجندة حزبية وسياسية وبش يهزّ قوادة لسليلة النظام البائد حسب تعبيره.
وأوضح مخلوف أن مكتب مجلس النواب المنعقد الاربعاء 4 نوفمبر برئاسة طارق الفتيتي انحرف بجدول الأعمال وحوّل الاجتماع إلى محاكمة له ترافعت فيها عبير موسي لحوالي 6 ساعات بمساندة سامية عبو ومبروك كورشيد وخالد الكريشي الذين رفضوا تمكينه من حق الدفاع ليتم لاحقا اصدار قرار ادانة.
وكان مكتب مجلس النواب اطلع خلال اجتماعه المنعقد مساء امس الاربعاء ،على مراسلة للاتحاد البرلماني الدولي بخصوص الشكوى التي تقدّمت بها رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، كما عاين المكتب المؤيّدات التي تقدّمت بها النائبة المذكورة، واعتبر أن ما أتاه النائب سيف الدين مخلوف من قبيل العنف، وقرّر إدانته، وفق بلاغ صادر عن مجلس نواب الشعب .
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