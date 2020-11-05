القبض على نفرين دفعا رياضيا من المترو

باب نات -

هي حادثة اليمة تعرض لها رياضي يبلغ من العمر 18 سنة حيث هاجمته مجموعة تتكون من 9 انفار وحاولوا سلبه هاتفه الجوال الا انه تصدى لهم ومنعهم من ذلك ،عندها قام الجناة بالاعتداء عليه بالعنف داخل عربة المترو امام انظار الركاب الذين لم يتدخلوا سوى امراة مسنة فقام الجناة بتعنيفها ...ولم يكتفي المتهمون بذلك بل قاموا بفتح باب المترو وهو يسير وقاموا بدفعه فارتطم بالسكة وانقسمت ساقه ويده ولم يكتفي الجناة بذلك بل نزلوا من المترو وانهالوا عليه باللكم الا ان فتاة ارتمت عليه ومنعتهم ...هذا وتم نقل الشاب الى المستشفى أين اجريت له عمليتين جراحيتين على ساقه وعمليتين جراحيتين على يده .كما تبين انه اصيب أيضا في الحوض والرقبة ....وبانطلاق الابحاث تمكن اعوان فرقة الشرطة العدلية بالعمران من القبض على عنصرين كشفت التحريات أنهما معروفان بكنية لوصيف و"ولد الطولية "... اللذين اعترفا بتفاصيل القضية وبينا انهما حاولا سلب المتضرر هاتفه الا انه تصدى لهما ومنعهما من سلبه عندها استنجدا ببقية المتهمين المحالين بحالة فرار وهاجموه جميعا .....