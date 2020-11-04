   Abdelhalim Hafed - الويل الويل  

رئيس الحكومة يشرف على حفل تكريم المستشار الديبلوماسي للحكومة بعد حصوله على الوسام الأكبر من ملك هولندا

Publié le Mercredi 04 Novembre 2020 - 08:03 قراءة: 0 د, 40 ث
أشرف رئيس الحكومة هشام مشيشي مساء يوم الثلاثاء 03 نوفمبر 2020 بقصر الحكومة بالقصبة على موكب تكريم سفير تونس السابق بهولندا إلياس الغرياني بمناسبة حصوله على الوسام الأكبر من ملك هولندا ڨيليم ألكساندر بحضور وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي وكاتب الدولة للشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي وعدد من الإطارات العليا برئاسة الحكومة.

وأثنى رئيس الحكومة بهذه المناسبة على المجهودات التي بذلها إلياس الغرياني لتشريف تونس واعلاء رايتها ولدفع العلاقات التونسية الهولندية، مؤكدا أن السياسة الخارجية هي الخط الأول للذود عن مصالح الوطن في الخارج ولرفع التحديات الراهنة التي تعرفها بلادنا اليوم.


ومن جهته عبّر المستشار الدبلوماسي لرئيس الحكومة إلياس الغرياني عن سعادته يهذا التكريم المضاعف الذي ناله، مؤكدا أن هذا التكريم يتجاوزه ليشمل الدبلوماسية التونسية خاصة وأنه يكرس المكانة المرموقة التي تحظى بها بلادنا لدى الجانب الهولندي.

Commentaires


2 de 2 commentaires pour l'article 214380

Sarramba  (France)  |Mercredi 04 Novembre 2020 à 13h 29m |           
Même Elisabeth Taylor a été décorée de la légion d'honneur en France!
Qu'a t elle fait pour la France ???

MedTunisie  (South Africa)  |Mercredi 04 Novembre 2020 à 09h 06m |           
ماذا فعل لتونس و المجموعة الوطنية غير المصاريف الزئدة و اهدار المال العام الذي تونس في امس الحاجة له



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