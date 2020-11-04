رئيس الحكومة يشرف على حفل تكريم المستشار الديبلوماسي للحكومة بعد حصوله على الوسام الأكبر من ملك هولندا

أشرف رئيس الحكومة هشام مشيشي مساء يوم الثلاثاء 03 نوفمبر 2020 بقصر الحكومة بالقصبة على موكب تكريم سفير تونس السابق بهولندا إلياس الغرياني بمناسبة حصوله على الوسام الأكبر من ملك هولندا ڨيليم ألكساندر بحضور وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي وكاتب الدولة للشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي وعدد من الإطارات العليا برئاسة الحكومة.وأثنى رئيس الحكومة بهذه المناسبة على المجهودات التي بذلها إلياس الغرياني لتشريف تونس واعلاء رايتها ولدفع العلاقات التونسية الهولندية، مؤكدا أن السياسة الخارجية هي الخط الأول للذود عن مصالح الوطن في الخارج ولرفع التحديات الراهنة التي تعرفها بلادنا اليوم.ومن جهته عبّر المستشار الدبلوماسي لرئيس الحكومة إلياس الغرياني عن سعادته يهذا التكريم المضاعف الذي ناله، مؤكدا أن هذا التكريم يتجاوزه ليشمل الدبلوماسية التونسية خاصة وأنه يكرس المكانة المرموقة التي تحظى بها بلادنا لدى الجانب الهولندي.