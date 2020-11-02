   Abdelhalim Hafed - موعود  

في رادس.... تفكيك عصابة للتنقيب عن الاثار

Publié le Lundi 02 Novembre 2020 - 21:22 قراءة: 0 د, 28 ث
باب نات - داهمت الوحدات التابعة لمنطقة الأمن الوطني بمقرين من ولاية بنعروس يوم الاثنين 2 نوفمبر 2020 منزلا بحهة رادس وإلقاء القبض على 4 اشخاص كانوا بصدد الحفر والتنقيب عن الآثار.

وبالتحري معهم إعترفوا أنهم كانوا بصدد التنقيب عن الكنوز، كما تبين من خلال التحريات والأبحاث أن صاحب المنزل قد قام بالتنسيق مع 4 أشخاص آخرين لهم دراية في مجال التنقيب عن الكنوز والذين تم إلقاء القبض عليهم.


تمّ حجز آلة لكشف المعادن وفأس وآلة حفر يدوية وآلة ردم وقارورة بلورية بها 03 قطع حجرية.

بمراجعة النيابة العمومية، أذنت بالاحتفاظ بهم وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأنهم.

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Essoltan  (France)  |Mardi 03 Novembre 2020 à 12h 17m |           



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