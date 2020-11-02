   Abdelhalim Hafed - موعود  

بولبابه سالم لقناة نسمة : اليوم لو تحكمنا أنجيلا ميركل ستفشل بسبب العقليات السياسية السخيفة

Publié le Lundi 02 Novembre 2020 - 19:30 قراءة: 0 د, 37 ث
باب نات - قال الكاتب و المحلل السياسي بولبابه سالم انه لو تأتي انجيلا ميركل لحكم تونس لن تنجح رغم رصيدها و خبرتها وهي التي تقود الاتحاد الأوروبي و حققت حكومتها لألمانيا سنة 2019 دخل صافي يقدر ب300 مليار اورو ... و يعود السبب الى المناخ السياسي السائد في تونس و المعارك السخيفة التي تخوضها الطبقة السياسية و التي لا علاقة لها بمشاغل التونسيين .

و اضاف بولبابه سالم في برنامح "هات الصحيح " الذي تقدمه وفاء الطرابلسي أن تونس في حاجة الى وحدة وطنية و عدالة جبائية و اجراءات موجعة لا تستهدف فقط الأجراء . و قال ان طوني بلير صرح بعد خروجه من الحكم :" لا توجد سياسة اقتصادية يمينية او يسارية بل هناك سياسة جيدة او سيئة ."




Commentaires


2 de 2 commentaires pour l'article 214295

Sarramba  (France)  |Lundi 02 Novembre 2020 à 23h 25m |           
Ma parole !?
Soit il est amoureux de Merkel ???
Soit elle le paye ???
Soit il était une "tope" allemande qui se déclare au grand jours???
Plus sérieusement, l'Allemagne est un état fédéral avec des "Landers" qui ont leurs parlements, leurs propres gouvernements, etcétéra, etcétéra... je commence à être fatigué d'expliquer aux ignares le béaba du béaba...
Monsieur Sèlim Boulbaba ferait mieux de compléter sa culture avant de raconter n'importer quoi, n'importe comment...

BenMoussa  (Tunisia)  |Lundi 02 Novembre 2020 à 20h 30m |           
يا بولبابة ميركل لا تحكم وحدها ولا حسب اهوائها
تماما مثل سائق القطار او الطائرة فلو وضعته في عربة او باجرة فلن يحسن سياقتها
وفشلها مثلا بقيادة تونس لا علاقة له بامكانياتها او بالوضع السياسي في تونس



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