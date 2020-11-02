بولبابه سالم لقناة نسمة : اليوم لو تحكمنا أنجيلا ميركل ستفشل بسبب العقليات السياسية السخيفة

باب نات -

قال الكاتب و المحلل السياسي بولبابه سالم انه لو تأتي انجيلا ميركل لحكم تونس لن تنجح رغم رصيدها و خبرتها وهي التي تقود الاتحاد الأوروبي و حققت حكومتها لألمانيا سنة 2019 دخل صافي يقدر ب300 مليار اورو ... و يعود السبب الى المناخ السياسي السائد في تونس و المعارك السخيفة التي تخوضها الطبقة السياسية و التي لا علاقة لها بمشاغل التونسيين .و اضاف بولبابه سالم في برنامح "هات الصحيح " الذي تقدمه وفاء الطرابلسي أن تونس في حاجة الى وحدة وطنية و عدالة جبائية و اجراءات موجعة لا تستهدف فقط الأجراء . و قال ان طوني بلير صرح بعد خروجه من الحكم :" لا توجد سياسة اقتصادية يمينية او يسارية بل هناك سياسة جيدة او سيئة ."