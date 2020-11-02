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رئيس الجمهورية يستقبل وزير الشؤون الخارجية

Publié le Lundi 02 Novembre 2020 - 18:00 قراءة: 0 د, 36 ث
باب نات - استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيد اليوم الاثنين 2 نوفمبر 2020 بقصر قرطاج عثمان الجرندي وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج الذي أطلعه على تطور علاقات تونس مع البلدان الشقيقة والصديقة وسبل تدعيمها خاصة مع دول الجوار.

وتطرق اللقاء وفق بلاغ لرئاسة الجمهورية إلى تحضيرات الحوار الليبي الذي ستحتضنه تونس الأسبوع المقبل. وقد شدد رئيس الدولة على أن هذا الملتقى سيكون فرصة حقيقية للإخوة الليبيين للاتفاق على تسوية سياسية، ودعا المجموعة الدولية إلى مساندة هذا المسار.


كما أطلع وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، رئيس الجمهورية على الاستحقاقات المقبلة الثنائية ومتعددة الأطراف. وأكد رئيس الجمهورية سعي تونس الدؤوب إلى المساهمة في الدفع نحو حل الإشكاليات والأزمات بالحوار، وأسدى تعليماته بضرورة أن تكون بلادنا دوما صوت الحق وقوة اقتراح ومنارة اعتدال ووسطية في مواقفها.

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