زياد الهاني يطالب سعيد باقالة نادية عكاشة بعد فضيحة تسجيلها المسرب

باب نات -

" صباح الخير تونس وبداية أسبوع موفقة للجميع..

لن أكشف سرا حين أقول بأني كنت فاعلا في مساندة الرئيس قيس سعيد خلال الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية الأخيرة.

لم يكن حينها خياري الأفضل، لكن الأقل سوء. ولو أعيدت الانتخابات اليوم لما غيرت موقفي، رغم تحفظي على العديد من مواقف الرجل.

لكن صمت الرئيس لحد الآن على فضيحة التسجيل المسرب لرئيسة ديوانه، يجعله في وضع قانوني وأخلاقي صعب، وهو الذي بنى رصيده الشخصي على الإلتزام الأخلاقي. وعليه أن يحسم أمره بين أن يكون رئيسا للدولة حافظا لقيم الجمهورية، أو مجرد متهافت على السلطة كغيره من الصعاليك المتهافتين على نهش لحم بلادنا!؟

بين قرار الإقالة المدوي لمديرة ديوانه أو السقوط الأخلاقي المدوي في صورة التغاضي عن جريمتها، على الرئيس قيس سعيد أن يحسم أمره."

طالب الإعلامي زياد الهاني في تدوينة عبر صفحته الرسمية على الفايسبوك رئيس الجمهورية قيس سعيد على ما وصفها " فضيحة التسجيل المسرب لرئيسة ديوانه نادية عكاشة"وهي تطالب بفضح ومهاجمة سفير تونس السابق في الامم المتحدة "قيس القبطني".وكان تسريب لنادية عكاشة اتهمت فيه السفير بالفساد وباهدار المال داعية عدد من المدونين الى فضحه.