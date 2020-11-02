زياد الهاني يطالب سعيد باقالة نادية عكاشة بعد فضيحة تسجيلها المسرب

باب نات - طالب الإعلامي زياد الهاني في تدوينة عبر صفحته الرسمية على الفايسبوك رئيس الجمهورية قيس سعيد على ما وصفها " فضيحة التسجيل المسرب لرئيسة ديوانه نادية عكاشة"وهي تطالب بفضح ومهاجمة سفير تونس السابق في الامم المتحدة "قيس القبطني".
وكان تسريب لنادية عكاشة اتهمت فيه السفير بالفساد وباهدار المال داعية عدد من المدونين الى فضحه.
وكتب زياد الهاني في صفحته الرسمية على الفايسبوك التدوينة التالية:
" صباح الخير تونس وبداية أسبوع موفقة للجميع..
وكان تسريب لنادية عكاشة اتهمت فيه السفير بالفساد وباهدار المال داعية عدد من المدونين الى فضحه.
وكتب زياد الهاني في صفحته الرسمية على الفايسبوك التدوينة التالية:
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