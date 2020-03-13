Vendredi 13 Mars 2020



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قررت تونس اغلاق مجالها البحري بداية من مساء اليوم الجمعة وتعليق أداء صلوات الجماعة بما فيها صلاة الجمعة الى غاية يوم 4 أفريل المقبل، وفق ما أعلنه رئيس الحكومة الياس الفخفاخ في كلمة توجه بها إلى الشعب التونسي.وقررت الحكومة، غلق المقاهي و المطاعم والملاهي بداية من الساعة الرابعة بعد الظهر وغلق حدودها البحرية والغاء كل الرحلات الجوية مع ايطاليا والابقاء على رحلة أسبوعية جوية وحيدة مع فرنسا واسبانيا وبريطانيا وألمانيا ومصر.وأعلن رئيس الحكومة، الغاء كل التظاهرات الثقافية والمهرجانات والمنتديات والملتقيات العلمية الى غاية يوم 4 أفريل المقبل، مشيرا، الى أنه تقرر الغاء حضور الجمهور في كافة المنافسات الرياضية بما فيها المقابلات في البطولات الوطنية والمجراة في اطار المسابقات الدولية بتونس.وتقرر كذلك، اغلاق كل محاضن ورياض الأطفال الخاصة والعمومية والمدارس والمعاهد الأجنبية الى غاية يوم 28 مارس المقبل، مؤكدا، أن هذه الاجراءات تم اتخاذها بعد التنسيق مع كل من رئيس الجمهورية قيس سعيد ورئيس مجلس النواب راشد الغنوشي، و بالتشاور مع المنظمات الوطنية.وأكد رئيس الحكومة، أن الاجراءات المذكورة تهدف الى مكافحة فيروس كورونا المستجد الذي تشهد تونس مرحلته الثانية، لكن طبيعة الاجراءات المعلنة تشكل بمثابة الانتقال الى الدرجة الثالثة في مجابهة الفيروس، معتبرا، أن كافة الاجراءات التي اتخاذها تهدف الى احتواء آثاره السلبية على صحة المواطنين والأنشطة الاقتصادية.وقال ان الحكومة تعول على وعي المواطنين في الالتزام بالتدابير الوقائية من أجل حماية صحتهم ، مبينا، أن البلدان التي تمكنت من التغلب على آثار الفيروس لم يكن لها أن تحقق مرادها لو لم تتسلح شعوبها بدرجة عالية من الوعي تضمن لها تطبيق جميع التوجيهات والتوصيات الطبية.في سياق آخر، نقل الياس الفخفاخ، استياء بعض أعضاء اللجنة القارة لمتابعة انتشار فيروس كورونا المستجد على خلفية عدم التزام عدد من المواطنين بالعزل الصحي الذاتي الذي تقره السلطات الصحية بمدة 14 يوما على المشتبه باصابتهم بالفيروس، مبرزا، أن الالتزام بتوصيات الفرق الطبية يساعد على التخفيف من آثار تفشي الفيروس في المجتمع.وأوصى الفخفاخ، بالحرص على توفير الرعاية لكبار السن وللفئات التي تعاني الأمراض المزمنة من خلال توجيههم الى المكوث بالمنازل، معبرا عن تقديره، للتضحيات التي تقدمها كل الاطارات الطبية والفرق الصحية في مجابهة الفيروس.وتأتي كلمة رئيس الحكومة تزامنا مع اعلان وزارة الصحة عن تسجيل 3 اصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع العدد الجملي للمصابين في تونس الى 16 حالة.