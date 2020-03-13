المكي يعقد جلسة عمل مع وزراء الصحة السابقين لإنجاح خطة التصدي لفيروس كورونا الجديد

Vendredi 13 Mars 2020



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باب نات

- إنعقدت جلسة عمل بإشراف وزير الصحة عبد اللطيف المكي اليوم الجمعة 13 مارس 2020 وبحضور وزراء الصحة السابقين، خصّصت لتدارس أفضل السبل لإنجاح تنفيذ الخطة الوطنية للتصدي لفيروس كورونا الجديد في تونس.وقد ثمّن الوزراء الحاضرون بالمناسبة هذه البادرة المهمّة في دعم التشاور واتخاذ كلّ الاحتياطات والتدابير الضرورية إستعدادا لتطوّر الوضع الوبائي لفيروس كورونا المستجدّ في تونس وعلى المستوى العالمي.