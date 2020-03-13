كورونا - سفارة فرنسا تدعو إلى تجنّب الرحلات السياحية من وإلى تونس

Vendredi 13 Mars 2020



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إيطاليا تدعو رعاياها إلى عدم التوجه للسياحة في تونس

دعت السفارة الفرنسية في تونس في بلاغ اليوم الجمعة 13 مارس 2020، إلى تجنّب الرحلات السياحية من وإلى تونس في هذه الفترة حتى إشعار آخر.أوضحت السفارة أن الأشخاص الذين تقدموا بطلب للحصول على تأشيرة لفرنسا سيخضعون عند عودتهم إلى تونس لنفس إجراءات العزل الذاتي المفروضة على أي مسافر قادم من المنطقة التي تعتبر موبوءة.وتجدر الإشارة إلى أن السلطات التونسية كانت قد اتخذت تدابير وقائية مؤقتة (بما في ذلك العزل الذاتي لمدة 14 يومًا) توقيا من انتشار فيروس كورونا.كما دعت السلطات الإيطالية مواطنيها إلى عدم التوجّه إلى تونس للسياحة نظرا لفرض السلطات التونسية الحجر الصحي على القادمين من الدول التي تعتبر بؤرة لفيروس كورونا ومن بينها إيطاليا.واعتبار لهذا الإجراء الذي تمّ اتخاذه من قبل السلطات التونسية، نبّهت ايطاليا مواطنيها من أنّ توجّههم للسياحة في تونس سيكون دون جدوى لأنّهم سيبقون في الحجر الصحي طيلة 14 يوما بمجرّد وصولهم للمطار.وأشار السفير الإيطالي بتونس إلى أنّه جرى التنسيق في هذا الخصوص مع وزير السياحة التونسي.المصدر موزاييك