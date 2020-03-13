   Najet - ذبنا حبايبنا  

كورونا - سفارة فرنسا تدعو إلى تجنّب الرحلات السياحية من وإلى تونس

Vendredi 13 Mars 2020

Vendredi 13 Mars 2020
قراءة: 0 د, 57 ث

دعت السفارة الفرنسية في تونس في بلاغ اليوم الجمعة 13 مارس 2020، إلى تجنّب الرحلات السياحية من وإلى تونس في هذه الفترة حتى إشعار آخر.

أوضحت السفارة أن الأشخاص الذين تقدموا بطلب للحصول على تأشيرة لفرنسا سيخضعون عند عودتهم إلى تونس لنفس إجراءات العزل الذاتي المفروضة على أي مسافر قادم من المنطقة التي تعتبر موبوءة.


وتجدر الإشارة إلى أن السلطات التونسية كانت قد اتخذت تدابير وقائية مؤقتة (بما في ذلك العزل الذاتي لمدة 14 يومًا) توقيا من انتشار فيروس كورونا.

إيطاليا تدعو رعاياها إلى عدم التوجه للسياحة في تونس

كما دعت السلطات الإيطالية مواطنيها إلى عدم التوجّه إلى تونس للسياحة نظرا لفرض السلطات التونسية الحجر الصحي على القادمين من الدول التي تعتبر بؤرة لفيروس كورونا ومن بينها إيطاليا.


واعتبار لهذا الإجراء الذي تمّ اتخاذه من قبل السلطات التونسية، نبّهت ايطاليا مواطنيها من أنّ توجّههم للسياحة في تونس سيكون دون جدوى لأنّهم سيبقون في الحجر الصحي طيلة 14 يوما بمجرّد وصولهم للمطار.

وأشار السفير الإيطالي بتونس إلى أنّه جرى التنسيق في هذا الخصوص مع وزير السياحة التونسي.

المصدر موزاييك

  
  
  

rtt-e8a20ea1259dc7dca0d1566598aabe8d-2020-03-13 17:21:48






0 de 0 commentaires pour l'article 199744



En continu

الجمعة 13 مارس 2020 | 18 رجب 1441
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:53 18:27 15:50 12:36 06:33 05:07
21°
 20° % 59 :الرطــوبة
تونــس 12°
2.1 كم/س
 :الــرياح
الجمعةالسبتالأحدالاثنينالثلاثاء
20°-1220°-1118°-1021°-1117°-12
  • Avoirs en devises
    19514,3

  • (12 mars)
  • Jours d'importation
    111
  •              1 € = 3,18956 DT        1$ =2,80850 DT
  • Solde Compte du Trésor   (12 mars)   1084,8 MDT
  Najet - ذبنا حبايبنا
Babnet Tunisie™ |© 2000 - 2020 |199744|--|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité