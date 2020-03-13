كورونا - سفارة فرنسا تدعو إلى تجنّب الرحلات السياحية من وإلى تونس

Vendredi 13 Mars 2020
قراءة: 0 د, 57 ث
دعت السفارة الفرنسية في تونس في بلاغ اليوم الجمعة 13 مارس 2020، إلى تجنّب الرحلات السياحية من وإلى تونس في هذه الفترة حتى إشعار آخر.
أوضحت السفارة أن الأشخاص الذين تقدموا بطلب للحصول على تأشيرة لفرنسا سيخضعون عند عودتهم إلى تونس لنفس إجراءات العزل الذاتي المفروضة على أي مسافر قادم من المنطقة التي تعتبر موبوءة.
وتجدر الإشارة إلى أن السلطات التونسية كانت قد اتخذت تدابير وقائية مؤقتة (بما في ذلك العزل الذاتي لمدة 14 يومًا) توقيا من انتشار فيروس كورونا.
إيطاليا تدعو رعاياها إلى عدم التوجه للسياحة في تونس
كما دعت السلطات الإيطالية مواطنيها إلى عدم التوجّه إلى تونس للسياحة نظرا لفرض السلطات التونسية الحجر الصحي على القادمين من الدول التي تعتبر بؤرة لفيروس كورونا ومن بينها إيطاليا.
واعتبار لهذا الإجراء الذي تمّ اتخاذه من قبل السلطات التونسية، نبّهت ايطاليا مواطنيها من أنّ توجّههم للسياحة في تونس سيكون دون جدوى لأنّهم سيبقون في الحجر الصحي طيلة 14 يوما بمجرّد وصولهم للمطار.
وأشار السفير الإيطالي بتونس إلى أنّه جرى التنسيق في هذا الخصوص مع وزير السياحة التونسي.
المصدر موزاييك
دعت السفارة الفرنسية في تونس في بلاغ اليوم الجمعة 13 مارس 2020، إلى تجنّب الرحلات السياحية من وإلى تونس في هذه الفترة حتى إشعار آخر.
أوضحت السفارة أن الأشخاص الذين تقدموا بطلب للحصول على تأشيرة لفرنسا سيخضعون عند عودتهم إلى تونس لنفس إجراءات العزل الذاتي المفروضة على أي مسافر قادم من المنطقة التي تعتبر موبوءة.
وتجدر الإشارة إلى أن السلطات التونسية كانت قد اتخذت تدابير وقائية مؤقتة (بما في ذلك العزل الذاتي لمدة 14 يومًا) توقيا من انتشار فيروس كورونا.
إيطاليا تدعو رعاياها إلى عدم التوجه للسياحة في تونس
كما دعت السلطات الإيطالية مواطنيها إلى عدم التوجّه إلى تونس للسياحة نظرا لفرض السلطات التونسية الحجر الصحي على القادمين من الدول التي تعتبر بؤرة لفيروس كورونا ومن بينها إيطاليا.
واعتبار لهذا الإجراء الذي تمّ اتخاذه من قبل السلطات التونسية، نبّهت ايطاليا مواطنيها من أنّ توجّههم للسياحة في تونس سيكون دون جدوى لأنّهم سيبقون في الحجر الصحي طيلة 14 يوما بمجرّد وصولهم للمطار.
وأشار السفير الإيطالي بتونس إلى أنّه جرى التنسيق في هذا الخصوص مع وزير السياحة التونسي.
المصدر موزاييك
En continu
- 15:41 فصل الخطاب.. قبل الخطاب
- Hier 22:46 الحرب على كورونا
- Hier 22:33 إيطاليا تسجل 189 وفاة بـ"كورونا" في يوم واحد
- Hier 22:13 "ما أوحت به استقالة عبد الحميد الجلاصي"
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|19:53
|18:27
|15:50
|12:36
|06:33
|05:07
|
21°
|20°
|% 59
|:الرطــوبة
|تونــس
|12°
|
2.1 كم/س
|:الــرياح
|الجمعة
|السبت
|الأحد
|الاثنين
|الثلاثاء
|20°-12
|20°-11
|18°-10
|21°-11
|17°-12
Follow @babnet_Tunisie
(110 484) تشكيلة حكومة الفخفاخ
( 89 678) حتى لا يكون إسمه خادشا للحياء في ب
( 78 423) على المباشر، عبير موسي تتشنّج بعد
( 74 195) في موكب تسلّم محمد الحامدي لمهامه:
( 67 278) السليطي: الإرهابيان استعملا كمية
( 54 425) آخر السياسة... الكيّ: النهضة تقرّر
( 52 261) فيديو اليوم: عبير موسي تلاحق الغنو
( 52 041) لمحة عن حياة لبنى الجريبي، المرش
( 51 331) الصين: ارتفاع عدد وفيات "كورونا" إ
( 51 042) برهان بسيس: إما أن تكونو في مستوى
( 49 174) إمام جامع الرحمان بالمرسى يعترف با
( 43 974) حركة النهضة تقرر الإنسحاب من تشكيل
( 42 658) الطيب البكوش: اذا ما حاول قيس سعيّ
( 42 643) لقد عرّاها تماما...
( 41 672) وزارة الصحة تعلن عن تسجيل اول حال
( 41 660) أهالي قصر هلال يهنّئون لمياء جعيدا
( 36 753) في البرلمان: ''ديقاج'' لعبير موسي
( 35 524) أهالي زغوان يهنّئون أحمد الصغير ب
( 35 322) صورة مخجلة من ساحل العاج: تونسي يص
( 35 096) بعد معجزة البقرتيْن وإنزال الأمطار
Najet - ذبنا حبايبنا