توقيا من فيروس كورونا: تعقيم قاعات الجلسات والمكاتب وفضاءات الاستقبال بالمحاكم

Mercredi 11 Mars 2020



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باب نات

- توقيا من " فيروس كورونا " و في إطار الحرص على أخذ الاحتياطات الضرورية لحماية كل من العاملين بالمحاكم ومرتاديها، تمّ الشروع في عمليات تعقيم قاعات الجلسات والمكاتب والأروقة و فضاءات الاستقبال وغرف الإيقاف بعدد من المحاكم ، على أن يتواصل هذا المجهود بصفة دورية و منتظمة بكافة محاكم الجمهورية .