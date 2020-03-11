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توقيا من فيروس كورونا: تعقيم قاعات الجلسات والمكاتب وفضاءات الاستقبال بالمحاكم

Mercredi 11 Mars 2020

Mercredi 11 Mars 2020
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باب نات - توقيا من " فيروس كورونا " و في إطار الحرص على أخذ الاحتياطات الضرورية لحماية كل من العاملين بالمحاكم ومرتاديها، تمّ الشروع في عمليات تعقيم قاعات الجلسات والمكاتب والأروقة و فضاءات الاستقبال وغرف الإيقاف بعدد من المحاكم ، على أن يتواصل هذا المجهود بصفة دورية و منتظمة بكافة محاكم الجمهورية .





  
  
  

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