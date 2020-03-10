اسامة الخليفي: رئيس الجمهورية يساعد الارهابيين بتصريحاته التحريضية على الدولة

Mardi 10 Mars 2020



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باب نات

- اتهم النائب اسامة الخليفي بشكل واضح رئيس الجمهورية قيس سعيد بالتورط في منح الفرصة للارهابيين بتنفيذ هجمات بسبب تهجمه وانتقاده لمؤسسات الدولة ومن بينها مؤسسة البرلمان والاحزاب.واضاف اسامة الخليفي في مداخلة في البرلمان " " تحريض قيس سعيد على مؤسسات الدولة خاصة في خطابه الأخير في مدينة بن قردان يساعد الارهابيين على تنفيذ هجمات".وتابع اساسمة الخليفي " لن اخاف من رئيس الجمهورية الذي يعمل بشكل غير مباشر لصالح خطاب الارهاب الذي يرفض الانصياع لمفهوم القانون ومفهوم الدولة.