   Om Kalthoum - الحب كلّو  

سامي الطاهري يعتبر تصريحات محمد العفاس إشارة للارهابيين للقيام بالعملية الارهابية

Vendredi 06 Mars 2020

Vendredi 06 Mars 2020
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حمّل الجمعة 6 مارس، الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري، بصفة ضمنية مسؤولية العملية الارهابية الجبانة بمحيط السفارة الأمريكية بالبحيرة لنواب ائتلاف الكرامة.

وقال الطاهري في تدوينة بصفحته الرسمية على الفايسبوك "إشارة انطلاق الفيسبا هي التكفير من قبل المشرّعين في البرلمان" وذلك في إشارة واضحة للجدل الذي رافق تصريحات النائب عن ائتلاف الكرامة محمد العفاس واتهامه بتكفير خصم سياسي تحت قبة البرلمان.





  
  
  

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8 de 8 commentaires pour l'article 199296

Karimyousef  (France)  |Vendredi 06 Mars 2020 à 17h 12m |           
Le plus important pour moi est de connaître la vérité.mais certains font de la politique politicienne pour éviter de répondre à la vraie question à qui profite ce crime.
quelle coïncidence! ce crime est perpétré Juste après la formation du gouvernement et après plusieurs tentatives de perturber le fonctionnement du parlement.
Cet attentat vise avant tout le modèle démocratique tunisien,le seul rescapé du printemps arabe.
Les passations civilisés et démocratiques de pouvoir qui ont eu lieu dernièrement en Tunisie dérangent au plus haut point ceux qui ne veulent pas de démocratie dans les arabes.

Falfoul  (Tunisia)  |Vendredi 06 Mars 2020 à 16h 52m |           
لقد كشف نفسه... الذي يستثمر الارهاب هو من يصنعه ...

Slimene  (France)  |Vendredi 06 Mars 2020 à 16h 29m |           
@ Karimyousef. Ce type comme tu dis à parfaitement raison.Chokri Belaid a été suite à plusieurs appels takfiristes comme celui de ce député,qui aura,lui et son parti beaucoup d’ennuis par la suitr

BABANETTOO  (France)  |Vendredi 06 Mars 2020 à 16h 11m |           
Me titre de l'article porte à confusion
ces n'est pas ce qui est dit dans le passage Facebook

retirez-le

Karimyousef  (France)  |Vendredi 06 Mars 2020 à 16h 07m |           
Ce type n'a pas envie de connaître la vérité car le mensonge arrange ses affaires.

Adel22  (Tunisia)  |Vendredi 06 Mars 2020 à 16h 03m |           
اتهام خطير جدا يجب تقديم دليل

Sarramba  (France)  |Vendredi 06 Mars 2020 à 16h 00m |           
هاذا اتحاد الخراب هو صرطان تونس
لابد أن يتحرك حزب الكرامة و محاكمة هذا العميل الرذيل

Mohamedjerba  ()  |Vendredi 06 Mars 2020 à 15h 53m |           
الدليل وإلا أسمط



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