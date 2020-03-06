سامي الطاهري يعتبر تصريحات محمد العفاس إشارة للارهابيين للقيام بالعملية الارهابية

Vendredi 06 Mars 2020



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حمّل الجمعة 6 مارس، الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري، بصفة ضمنية مسؤولية العملية الارهابية الجبانة بمحيط السفارة الأمريكية بالبحيرة لنواب ائتلاف الكرامة.وقال الطاهري في تدوينة بصفحته الرسمية على الفايسبوك "إشارة انطلاق الفيسبا هي التكفير من قبل المشرّعين في البرلمان" وذلك في إشارة واضحة للجدل الذي رافق تصريحات النائب عن ائتلاف الكرامة محمد العفاس واتهامه بتكفير خصم سياسي تحت قبة البرلمان.