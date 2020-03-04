   Om Kalthoum - فكروني  

المكي: إيقاف الرحلات البحرية القادمة من جنوة

Mercredi 04 Mars 2020

Mercredi 04 Mars 2020
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أعلن اليوم الأربعاء 04 مارس 2020 وزير الصحة عبد اللطيف المكي، أنه تقرر إيقاف الرحلات البحرية القادمة من جنوة بإيطاليا في إطار التصدي لفيروس كورونا.

وخلال ندوة صحفية، أفاد عبد اللطيف المكي أنه تقرر الإبقاء على بقية الرحلات مع تعزيز وتكثيف إجراءات الوقاية من الفيروس كورونا.


  
  
  

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